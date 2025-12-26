Betörtek egy budakeszi vadászboltba, nem hiszi el, mit vittek magukkal

Hírlevél
Hétfő éjjel betörtek a budakeszi Weigl üzlet új helyiségébe, ahol az elkövetők felforgatták a belső teret, majd nagy értékű készülékeket vittek magukkal. A vadászbolt a lakosság segítségét kéri az elkövetők azonosításához.
weigl vadászboltelkövetőkészülékbudakeszibiztonsági kamera

A budakeszi Weigl Vadászboltnak nem indult fényesen a karácsonyi időszak, ugyanis hétfő éjjel betörtek az új üzlethelyiségükbe. Az elkövetők nemcsak felforgatták az üzletet, hanem több nagy értékű éjjellátó- és hőkamera-készüléket is elvittek – írta a Blikk.hu.

A biztonsági kameák rögzítették, ahogy betörnek a vadászboltba
A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy betörnek a vadászboltba
Fotó: pixabay

A vadászbolt a lakosság segítségét kéri

A betörést a biztonsági kamerák rögzítették. Bár a tolvajok maszkot viseltek, ruházatuk és testalkatuk alapján felismerhetők lehetnek. A bolt ezért képeket tett közzé a közösségi oldalán, és azt kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.

Kedves Vásárlóink, Vadásztársak, Ismerőseink! Sajnos rossz hírrel kell jelentkeznünk. A Weigl Vadászbolt új üzlethelyiségébe betörtek. Az anyagi kár jelentős, az elkövetők nemcsak rongáltak, de nagy értékű éjjellátó és hőkamera készülékeket is eltulajdonítottak. A biztonsági kamerák rögzítették az elkövetőket. Bár maszkot viseltek, ruházatuk és testalkatuk jellegzetes lehet 

– írták, hozzátéve, hogy aki a fotókról felismeri a betörőket, azonnal jelezze.

 

