Vendégszurkolók támadtak meg egy nyíregyházi családot a bajnoki meccs után

A Nyíregyháza Spartacus FC közösségi oldalán azt írták, hogy sajnálatos incidens történt a Nyíregyháza-Debrecen mérkőzést követően – adta hírül a Szon.hu. A meccs után egy nyíregyházi családot vendégszurkolók támadtak meg, a támadás következtében az egyik sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Hozzátették, a rendőrség az ügyben ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, ezért konkrétumokról még nem tudnak beszámolni.

Botrányt okoztak az erőszakos debreceni vendégszurkolók a Szpari elleni meccs után

A Szpari támogatásáról biztosította a vendégszurkolók áldozatait

„Klubunk határozottan elítéli az erőszak minden formáját, a pályán és azon kívül egyaránt. A sértett család számára a klub felajánlotta segítségét a teljes rehabilitációban és minden szükséges támogatást megad számukra” – közölték a közösségi oldalukon.

Az említett mérkőzésen amúgy a Debrecen 3-0-ra győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójában, november 28-án. A keleti rangadó első félidejében hosszú percekig állt a játék, ugyanis a debreceni Szűcs Tamás és Bojan Szankovics is fejsérülést szenvedett, ami miatt mindkét játékost a mentőknek kellett kórházba szállítani.