Kiderült, miért ütötték le a szolnoki klubnál a gimnazistát

Révész Eszter, az édesanya Szoljon.hu megkeresésére elmondta, hogy a történtek felérnek egy borzalommal, és ezt az érzést egyetlen szülőnek sem kívánja. 16 éves fiát november 29-én éjjel a szolnoki Boomerang Club bejáratánál egyetlen ütéssel terítették le a verekedésben. A diák éppen a Varga Katalin Gimnázium szalagavatóját követő afterpartyra érkezett osztálytársaival a Szapáry úti szórakozóhelyre, mely zártkörű rendezvényként hirdette meg a bulit.

A helyi szórakozóhelyek biztonságát célzó sajtótájékoztató után két héttel súlyos verekedés történt a szolnoki Boomerang Club előtt

Fotó: Mészáros János

El akartál venni a jegyét, ezért tört ki a verekedés

A Boomerang Club november 29-én este zártkörű rendezvényt tartott, de a megtámadott 16 éves gimnazista fiútól mégis követelték a belépőjét. A fiú édesanyja, Révész Eszter elmondása szerint fia a szalagavató utáni afterparty idején, a klub utcáján esett áldozatul az ötfős társaságnak, amikor ételért ment.

A támadás és következményei

A fiút hátulról, rettentő erővel leütötték, mert nem adta át a belépőjét. A támadás következtében a fiú elvesztette az eszméletét, és beütötte a fejét a járdaszegélybe. Édesanyja szerint csak a kapucni mentette meg a súlyosabb következményektől.

A fiút kórházba szállították, ahol a fejsérüléseit összevarrták, de a kialakult vérömleny elnyomta az arcidegeit. Jelenleg arcbénulás tüneteivel és egyre súlyosbodó ödémával küzd, és hallása, látása is romlott. Elektromos kezelésekre jár, de állapota folyamatosan romlik, ezért az édesanya nyilatkozik helyette.

A szolnoki támadás szörnyű következményei mellett egy másik riasztó esetről is érkezett hír, ahol gyerekek kerültek bajba. Egy iskolában tömeges rosszullét tört ki, melynek súlyossága miatt a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.