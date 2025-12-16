Évek óta utálták egymást, de ekkora verésre senki sem számított

Akár meg is halhatott volna az a férfi, akit brutális módon rugdosott össze a régi haragosa. Csak a szerencsén múlott, hogy nem halt bele a könyörtelen verésbe. Emberölési kísérlet miatt kell bíróság elé állnia a bántalmazójának. A bűncselekményről a Haon.hu számolt be.

Börtönbüntetésre számíthat a brutális verés elkövetője

Fotó: Illusztráció (Hunain Bin Shahid/Pexels)

Brutális verés Vámospércsen

Évek óta nem szívlelték egymást, piásan rúgták össze a port. A sértett 2024. január 6-án látogatta meg a vádlottat a saját házában, ahol hamarosan heves veszekedés alakult ki közöttük.

A veszekedés tettlegességig fajult, a vádlott ököllel megütötte a nem szívesen látott vendége fejét, aki az ütéstől a földre esett. A vádlott ekkor a földön fekvő férfit hat alkalommal fejbe rúgta, miközben azt kiabálta, hogy megöli.

A sértett a verés után hazament,

a szomszédai vették észre, hogy alaposan ellátták a baját,

azonnal mentőt hívtak hozzá. Az orvosi vizsgálat során kiderült, hogy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el, amelyek olyan súlyosak voltak, hogy akár bele is halhatott volna.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészég a támadóját emberölési kísérlettel vádolta meg, ellene végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltás kiszabását javasolta a vádiratában.

