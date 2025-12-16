Hírlevél
Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

brutális

Évek óta utálták egymást, de ekkora verésre senki sem számított

Emberölési kísérlet miatt kell a bíróság elé állnia annak a férfinak, aki nem bírva az indulataival, brutális módon bántalmazta régi haragosát. A sokkoló verés során többször is fejbe rúgta a földön fekvő férfit, aki akár meg is halhatott volna.
Akár meg is halhatott volna az a férfi, akit brutális módon rugdosott össze a régi haragosa. Csak a szerencsén múlott, hogy nem halt bele a könyörtelen verésbe. Emberölési kísérlet miatt kell bíróság elé állnia a bántalmazójának. A bűncselekményről a Haon.hu számolt be.

Fotó: Illusztráció (Hunain Bin Shahid/Pexels)
Fotó: Illusztráció (Hunain Bin Shahid/Pexels)

Brutális verés Vámospércsen

Évek óta nem szívlelték egymást, piásan rúgták össze a port. A sértett 2024. január 6-án látogatta meg a vádlottat a saját házában, ahol hamarosan heves veszekedés alakult ki közöttük.

A veszekedés tettlegességig fajult, a vádlott ököllel megütötte a nem szívesen látott vendége fejét, aki az ütéstől a földre esett. A vádlott ekkor a földön fekvő férfit hat alkalommal fejbe rúgta, miközben azt kiabálta, hogy megöli.

A sértett a verés után hazament, 

a szomszédai vették észre, hogy alaposan ellátták a baját, 

azonnal mentőt hívtak hozzá. Az orvosi vizsgálat során kiderült, hogy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el, amelyek olyan súlyosak voltak, hogy akár bele is halhatott volna. 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészég a támadóját emberölési kísérlettel vádolta meg, ellene végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltás kiszabását javasolta a vádiratában.

Úgy elvertek egy magyar házaspárt, hogy mindketten kórházba kerültek

Egy régóta fennálló konfliktus vezetett egy brutális támadáshoz Mezőcsáton. Két férfi úgy elvert egy házaspárt, hogy mindketten ellátásra szorultak. A könyörtelen leszámolásról az Origo is beszámolt, ide kattintva tudja elolvasni.

 

