Vérfagyasztó ámokfutás: öt autót amortizált le a drogos sofőr Kaposvár belvárosában

Egy férfi jelentős mennyiségű drog elfogyasztása után, jogsi nélkül száguldozott Kaposváron. A Somogy Vármegyei hírportál úgy tudja, az elkövető új pszichoaktív anyagot kombinált nyugtatóval, mielőtt a volán mögé ült volna. Vérfagyasztó, amit leművelt a belvárosban.

Egy drogos vérfagyasztó ámokfutása Kaposvár belvárosában

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Sonline.hu

Drogos vérfagyasztó száguldozása Kaposváron

A Sonline.hu információi szerint a férfinak sosem volt jogosítványa, és eltiltás hatálya alatt is állt. Bedrogozva indult útnak 2024 júniusában Dombóvárról. Délután érkezett meg Kaposvárra, és a belvárosban eszement módon kezdett előzésbe. A manővere során négy autót, és persze a sajátját, rongálta meg.

A megelőzött és a szemből jövő autók között csak két keréken, erősen balra dőlve fért el.

A szemből jövő autónak letörte a visszapillantó tükrét, amely a lehúzott ablakon keresztül az autó vezetőjének a fejéhez csapódott.

Az ámokfutó ekkor sem lassított, úgy száguldott át az egyik zebrán, hogy azon több gyalogos is volt. Végül egy zsákutcába fordult be.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a más ügyben kiszabott szabadságvesztését töltő férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást és végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott

– írja a Sonline.hu.

Egy drogos autóvezető három ember halált okozta. Egyre többen felejtik el, hogy az utak nem videojátékok, és kábítószer hatása alatt vezetni pedig nem menő – hanem halálos. Minden baleset, amit drogos sofőr okoz, esélyt ad arra, hogy egyetlen rossz döntés örökre megváltoztassa valaki életét. A súlyos baleset megrázó részleteit az Origóra kattintva tudja elolvasni.