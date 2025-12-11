Videón a kisteleki autós üldözés, drogot rejtegetett a sofőr

Egy autóst akartak igazoltatni a rendőrök Kisteleken, de sofőr a fék helyett a gázra lépett. A rendőrök a nyomába eredtek, videón az autós üldözés részletei. A Delmagyar.hu azt is tudja, miért akart a sofőr mindenáron meglépni a rendőrök elől.

Meg akart lépni a zsaruk elől, videón az üldözés minden pillanata

Fotó: Illusztrácó (aboodi vesakaran/pexels)

Videón a kétségbeesett menekülés

Egy autós akartak igazoltatni a kisteleki rendőrök, akinek jelezték: álljon meg. De hiába a fény- és hangjelzések, az autós egy kövér gázfröccsel igyekezett olajra lépni. A Kisteleki Rendőrkapitányság járőrei azonnal a nyomába eredtek,

de csak több kilométeres hajsza után tudták az iszkoló sofőrt megállítani.

A rendőrök videóra vették az autós üldözést a járművük fedélzeti kamerájával.

A megállított jármű ellenőrzésekor derült ki, a vezető drogot fogyasztott, amit be ismert, de a gyorsteszt is kimutatta. Az autó átkutatásakor 4 gramm kábítószergyanús anyagot is találtak a járműben.

Az orvosi mintavétel után a rendőrség büntetőeljárást indított. A sofőr vezetői engedélyét a helyszínen elvették

– írja a Delmagyar.hu.

