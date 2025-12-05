Villamos zúzta szét az autót a Baross utca kereszteződésénél

A József körút és a Baross utca kereszteződésénél, a főváros VIII. kerületében villamos és személyautó ütközött össze. Az ütközés olyan súlyos volt, hogy a gépjárműben rekedt utast a fővárosi hivatásos tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk – írta az Index.hu.

Baleset miatt állt a villamos forgalom

Fotó: Bors

Leállt a villamos közlekedés

A helyszínre rövid időn belül mentők, tűzoltók és rendőrök érkeztek. Mivel a kocsiban ülő sérültek nem tudtak saját erejükből kiszállni, a tűzoltóknak kellett őket kiszedniük a roncsból. A mentősök mindkét sérültet kórházba szállították. Az elsődleges adatok szerint a balesetben senki sem vesztette életét. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, amelynek keretében vizsgálják majd az ütközés pontos okát és körülményeit – írta a Borsonline.hu.

A baleset következtében átmenetileg nem közlekedett a 4-es és 6-os villamos a Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között. A kieső szakaszon pótlóbuszokat állítottak forgalomba. Később a BKK Info tájékoztatása szerint a nagykörúti villamosok újra a teljes vonalon járnak.

