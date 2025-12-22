Hiába fékezett, nem tudta elkerülni a gázolást a vonat

Hírlevél
A tragikus baleset miatt várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Maklár és Füzesabony között. Elgázolt egy embert hétfő délután az Egerből indult Agria Interrégió vonat Füzesabonynál, egy vasúti átjáró közelében.
agria interrégióhalálos vonatgázolásvonatöngyilkosbalesetvonatgázolás

Az Egerből a Keleti pályaudvarra 16:08-kor elindult IR87-es Agria InterRégió (5513) Füzesabony közelében elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert, a 3-as főút átjárójának közelében. A balesetben érintett vonat utasait átszállítják egy Füzesabony felől érkező, majd oda vissza is térő motorvonatra – írja a Heol.hu a Mávinform tájékoztatója alapján.

Öngyilkost gázolt az Egerből indult Agria Interrégió vonat
Öngyilkost gázolt az Egerből indult Agria Interrégió vonat Fotó: illusztráció MW

A baleseti helyszínelés miatt várhatóan késő estig szünetel a forgalom Maklár és Füzesabony között, a Füzesabony–Eger vonalon ezért hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos utazásra kell számítani. A vonatgázolás a környék közúti közlekedésében is fennakadást okoz, mert a balesetben érintett szerelvény elzárja a 3-as főút átjáróját.

Próbált megállni a vonat, de nem tudott

Egy olvasó, aki éppen az érintett szerelvényen utazott, elmondta a heves vármegyei hírportálnak, hogy a vonat dudált, fékezett, próbált megállni, de nem sikerült.

Már elindultunk Maklárról, de csak az átjáróig jutottunk, ott történt az eset. Így az autós forgalmat is blokkoljuk, az átjáróban állunk. A mozdonyvezető mögött ülök, akit felzaklatott mindez természetesen, de ez nem is meglepő. Egyelőre nem szállhatunk le a vonatról, várjuk a további információkat, de a mentő már a helyszínre érkezett”

 – számolt be a részletekről a Heol.hu olvasója.

Vasárnap este a Keleti pályaudvarról Pécsre tartó InterCity gázolt. A baleset következtében a mozdony meghibásodott, ezért le is kellett cserélni.

 

