Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron – megszólalt a MÁV

Szokatlan jelenet borzolta a kedélyeket kedd reggel Budapesten, amikor a Déli pályaudvar egyik tárolóvágányán kisiklott egy vonat. A hír gyorsan terjedt, sokan azonnal a menetrend felborulásától tartottak, ám a helyzet jóval kevésbé volt drámai, mint amilyennek elsőre tűnt – írta a Bors.

Kisiklott egy vonat a pályaudvaron

Fotó: Pexels

A mozdony tolatási művelet közben, alacsony sebességgel haladt, amikor műszaki hiba miatt lelépett a sínről. A szerelvény éppen nem szállított utasokat, így a baleset idején senki sem tartózkodott rajta.

A vonat kisiklásáról az illetékesek is nyilatkoztak

A MÁV tájékoztatása szerint az eset az utasforgalomtól elzárt üzemi területen történt, így a Déli pályaudvar forgalmát nem zavarta meg. A vonatok továbbra is a megszokott rend szerint közlekedtek, a reggeli csúcsban sem volt fennakadás.

A műszaki mentés is azonnal megkezdődött, a kisiklott mozdony visszaemeléséig egy dízel tolatómozdony segítette a kocsik rendezését a tárolóvágányokon. A szakemberek gyorsan és rutinosan kezelték a helyzetet, hogy a vonatközlekedés biztonságát továbbra is garantálni tudják.

Bár a látvány sokak számára ijesztő lehetett, az eset végül inkább technikai kellemetlenségnek bizonyult, mint komoly balesetnek. A MÁV ki is hangsúlyozta, hogy személyi sérülés nem történt és a vonatforgalom zavartalan maradt.

