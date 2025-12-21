Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kéri László elszólta magát – Magyar Péter ennek nagyon nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Figyelmeztetés Washingtonból: nagyobb a baj, mint gondolnánk

vonatbaleset

Sokkoló vonatbaleset: gázolás miatt mozdonyt kell cserélni, várakoznak az utasok Pécs felé

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Durva baleset történt a Keleti pályaudvarról Pécsre tartó esti InterCity járaton Tolna vármegyében. A gázolás következtében a mozdony meghibásodott, ezért a szerelvény csak jelentős késéssel tudja folytatni az útját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatbalesetPécsszarvasInterCity-járatutassérüléscseregázolásKeleti pályaudvarkésés

Az eset Keszőhidegkút-Gyönk közelében történt, ahol a vonat egy szarvast ütött el. A gázolás a Keleti pályaudvarról induló, Pécs felé közlekedő Mecsek InterCity (IC 808) járatát érintette, amely Sárbogárdról 19 órakor indult tovább. A balesetről a Bama.hu számolt be. 

gázolás
Mozdony sérült meg a gázolásban, szarvast ugrott a mozdony elé
Fotó: Illusztráció (Marcel Rommens/Shutterstock)

Mozdony sérült meg a gázolásban

Az Mávinform tájékoztatása szerint az ütközés következtében a mozdony meghibásodott, ezért a szerelvényt egy másik mozdonnyal kell továbbítani. A vonat várhatóan mintegy 60 perces késéssel folytatja útját Pécs irányába.

A vonaton utazó egyik olvasónk beszámolója szerint az utasok előbb Dombóvár közelében várakoztak hosszabb ideig, majd rövid haladást követően a szerelvény Keszőhidegkút-Gyönk vasútállomás területén állt meg. A gázolás a Keleti pályaudvarról induló, Pécs felé közlekedő Mecsek InterCity (IC 808) járatát érintette, amely Sárbogárdról 19 órakor indult tovább. 

Az utasok jelenleg arra várnak, hogy a mozdonycsere befejeződjön és a vonat folytathassa útját. A vasúttársaság vizsgálja az eset körülményeit, az érintett szakaszon ideiglenes fennakadásokra kell számítani.

Összeütközött két vonat, hatalmas a pánik és sok a sérült

Súlyos szerencsétlenség rázta meg péntek este New Jersey egyik forgalmas elővárosát. A vasúti balesetben két NJ Transit vonat ütközött össze a Montclair-Boonton vonalon, alig néhány méterre a Bay Street állomástól. A helyszínen káosz és riadalom alakult ki, a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki. Részletek az Origón!


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!