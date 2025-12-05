Ezen a vonalon újra és újra szarvast gázol a vonat

Pénteken kora reggel ismét szarvast gázolt a vonat a Győr–Celldömölk vonalon. A MÁV szerint a Vinárról 6:15-kor továbbinduló szerelvény elé lépett a vad. Az ütközés után a motorvonat meghibásodott, és elvontatásáig akadályozta a forgalmat – írta a Vaol.hu.

Vonatbaleset: szarvast gázolt a vonat a Győr-Celldömölk vonalon

Sorozatosak a hasonló vonatbalesetek ezen a vonalon

Legutóbb október végén történt szarvasgázolás ezen a vonalon, akkor a vonat több állatot is elütött. Akkor a Celldömölkről Zalaegerszegre induló szerelvény hajtott át egy csordán. A vonat akkor is annyira megrongálódott, hogy elszállítása miatt órákig tartott, így az utasok kénytelenek voltak pótlóbuszokra szállni.

Az év ezen szakaszában egyre több hasonló szerencsétlenség történik. Nemrég számoltunk be arról az esetről, amikor egy teherautó vaddal ütközött a 4-es főúton. A többtonnás monstrum szintén súlyos károkat szenvedett, és az ütközés erejétől az út menti árokban landolt. A helyszínen készült képekért érdemes ide kattintani.