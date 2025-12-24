A síneken halt meg egy ember: tragikus vonatgázolás Balatonfüreden

Halálos közlekedési baleset történt kedd este Balatonfüreden. A Veol.hu információi szerint a vonatgázolás az arácsi vasútállomás és a Balaton utca közötti szakaszon következett be, ahol egy személyvonat elütött egy, a síneken tartózkodó embert.

Halálos vonatgázolás Balatonfüreden

Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság/Veol.hu

Vonatgázolás Balatonfüreden

A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint a Balatonfüred irányába közlekedő személyvonat volt érintett az incidensben. A szerelvényen mindössze három fő utazott, közülük senki nem sérült meg.

A halálos baleset után a tűzoltók segítettek az utasoknak átszállni a mentesítő járatra. A vasúti forgalom a rendőrségi helyszínelés idejére teljesen szünetelt az érintett pályaszakaszon.

Halálos baleset

Az ügyben a rendőrség is megszólalt. Nagy Judit rendőr főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa a Veszprém vármegyei hírportálnak elmondta: az eset körülményeit rendőrségi vizsgálat keretében, közigazgatási eljárásban vizsgálják.

Kérdésükre megerősítette, hogy a vonatgázolás halálos áldozatot követelt, ugyanakkor az eljárás jelenlegi szakaszában bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A pontos körülmények tisztázása folyamatban van.

A hatóságok a vizsgálat lezárásáig nem közöltek további információkat az áldozat személyéről. A rendőrség ismételten arra kéri a lakosságot, hogy a vasúti sínek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet.

Nem akármilyen karácsonyi ajándékot kapott a szentmártonkátai vonatbalesetet okozó sofőr családja

Karácsony előtt megszületett a tragikus sorsú fiatal férfi második kisfia. A szentmártonkátai vonatbalesetet okozó férfi rokonai szerint édesapja fentről vigyáz a kicsire. A részletek ITT olvashatóak!