Szörnyű: ismét gázolt a vonat, ezúttal Budapesten

17 órája
Elütött egy embert a Nyugati pályaudvarra tartó vonat. Rövid idő belül ez a második vonatgázolás a mai napon.
vonatgázolásAngyalföldEsztergomNyugati pályaudvar

Elgázolt egy embert az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó Z72-es vonat vasárnap délben Angyalföld vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban. A vonatgázolás miatt az érintett vonalon előfordulhatnak késések – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.

Újabb vonatgázolás történt, most Angyalföldön
Újabb vonatgázolás történt, most Angyalföldön Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Kisebb forgalmi fennakadást okozhat a vonatgázolás

A tájékoztatás szerint a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatok közlekedésében kisebb késésekre kell számítani.

Alig néhány perce írtuk meg, hogy a Ljubljanából Budapestre tartó Dráva InterCity is elütött egy embert Haris megállóhelynél. A vonatgázolás miatt jelentős változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben, a MÁV azonnal megkezdte a menetrend átszervezését, ami több járatot is érintett.

 

 

