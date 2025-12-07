Szörnyű: ismét gázolt a vonat, ezúttal Budapesten

Elgázolt egy embert az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó Z72-es vonat vasárnap délben Angyalföld vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban. A vonatgázolás miatt az érintett vonalon előfordulhatnak késések – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.

Újabb vonatgázolás történt, most Angyalföldön Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Kisebb forgalmi fennakadást okozhat a vonatgázolás

A tájékoztatás szerint a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatok közlekedésében kisebb késésekre kell számítani.

Alig néhány perce írtuk meg, hogy a Ljubljanából Budapestre tartó Dráva InterCity is elütött egy embert Haris megállóhelynél. A vonatgázolás miatt jelentős változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben, a MÁV azonnal megkezdte a menetrend átszervezését, ami több járatot is érintett.