Több száz utast kellett átszállítani egy újabb vonatgázolás miatt

Győrben, az Egressy Béni úti vasúti átjárónál egy vonat elgázolt egy embert, ezért a szerelvény nem tud tovább haladni. A vonatgázolás miatt a fedélzeten tartózkodó körülbelül 350 utast a győri hivatásos tűzoltók segítik átszállni a helyszínre érkező mentesítő vonatra – írta a Vaol.hu.

A győri vonatgázolás után az utasokat a mentesítő járatra szállítják át a tűzoltók

Fotó: Marcel Rommens / Shutterstock

