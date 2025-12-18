Több száz utast kellett átszállítani egy újabb vonatgázolás miatt

Hírlevél
59 perce
Elgázolt egy embert a győri vonat. A vonatgázolás után több száz ember várakozott a mentesítő járatra.
Győrben, az Egressy Béni úti vasúti átjárónál egy vonat elgázolt egy embert, ezért a szerelvény nem tud tovább haladni. A vonatgázolás miatt a fedélzeten tartózkodó körülbelül 350 utast a győri hivatásos tűzoltók segítik átszállni a helyszínre érkező mentesítő vonatra – írta a Vaol.hu.

A győri vonatgázolás után az utasokat a mentesítő járatra szállítják át a tűzoltók
Fotó: Marcel Rommens / Shutterstock

A kisvárdai vonatgázolás áldozata az unokáinak vitt Mikulás-ajándékot

A kisvárdai vasútállomás közelében egy idős nőt gázolt halálra a vonat, miközben éppen az unokáinak vásárolt Mikulás-csomagokkal tartott haza. A tragikus baleset miatt a nagymama már nem érhette meg az ünnepet, és az ajándékokat sem tudta átadni. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

