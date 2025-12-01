Halálos vonatgázolás Tatabányánál

A Győri fővonalon hosszabb menetidőre és járatkimaradásokra kell számítani a hétfő délutáni és kora esti órákban, egy Tatabányánál történt vonatgázolás miatt. Szárliget és Tatabánya között a helyszínelés befejezéséig a forgalom csak egy vágányon haladhat, ami az elővárosi járatok útvonalának rövidülését is okozhatja – írta a Kemma.hu.

Feltehetőleg öngyilkosság okozta a vonatgázolást (Illusztráció)

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Változások a vonatgázolás miatt

A MÁV közleménye szerint Tatabánya állomáson, a váltókörzetben egy ember – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett. Az áldozatot a Keleti pályaudvarról 14:13-kor Szombathelyre elindult Savaria InterCity (IC 926) ütötte el. Az InterCity utasait egy későbbi, Győr felé tartó vonatra szállítják át.

Forgalmi Korlátozások:

A Déli pályaudvarról 14:55-kor Oroszlányba indult S12-es vonat (4416) csak Szárligetig megy.

Az Oroszlányból 16:45-kor a Déli pályaudvarra induló S12-es járat (4433) pedig csak Szárligettől közlekedik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

