Mikulás-csomagot vitt unokáinak a nagymama, de soha nem ért oda

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy idős asszonyt gázolt halálra a vonat Kisvárda vasútállomásának közelében, aki éppen az unokáinak megvásárolt Mikulás-csomagokkal tartott haza. A szívszorító vonatgázolás miatt a nagymama már nem érhette meg az ünnepet, és nem adhatta át az ajándékokat.
A tragikus baleset akkor következett be, amikor az asszony megpróbált átkelni a vasúti síneken. A kanyarból érkező vonat vezetője azonnal vészfékezést kezdeményezett, de a vonatgázolást már nem tudta elkerülni. A kiérkező mentők gyors beavatkozása ellenére a nő súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt – írta a Blikk.hu.

Vonatgázolás akadályozta meg a nagymamát, hogy Mikulás-csomagot vigyen az unokáknak
A vonatgázolás miatt a nagymama már nem vihette el a Mikulás-csomagot az unokáknak
Fotó: Tények 

Megrázta a családot a vonatgázolás

A balesetet követően az asszony veje sokkos állapotban nyilatkozott a médiának, miután a rendőrök megmutatták neki a tragédiáról készült felvételt.

A férfi elmondása szerint a képeken az látható, hogy az asszony megbotlik a sínben és elesik, majd hiába próbálja a kezét mozgatni, a teste mozdulatlan marad. A látottak mélyen megrendítették a rokont.

Halálos vonatgázolás történt Tatabánya állomáson, a váltókörzetben. Feltételezhetően öngyilkossági szándékkal lépett a Savaria InterCity elé az áldozat.

 

