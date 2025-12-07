Mikulás-csomagot vitt unokáinak a nagymama, de soha nem ért oda

A tragikus baleset akkor következett be, amikor az asszony megpróbált átkelni a vasúti síneken. A kanyarból érkező vonat vezetője azonnal vészfékezést kezdeményezett, de a vonatgázolást már nem tudta elkerülni. A kiérkező mentők gyors beavatkozása ellenére a nő súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt – írta a Blikk.hu.

A vonatgázolás miatt a nagymama már nem vihette el a Mikulás-csomagot az unokáknak

Fotó: Tények

Megrázta a családot a vonatgázolás

A balesetet követően az asszony veje sokkos állapotban nyilatkozott a médiának, miután a rendőrök megmutatták neki a tragédiáról készült felvételt.

A férfi elmondása szerint a képeken az látható, hogy az asszony megbotlik a sínben és elesik, majd hiába próbálja a kezét mozgatni, a teste mozdulatlan marad. A látottak mélyen megrendítették a rokont.

