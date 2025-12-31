Elgázolt egy férfit a Budapestre tartó vonat, de senki nem vette észre a balesetet

Megdöbbentő esetről számolt be a Tények.hu: szombat éjjel elsodort egy 51 éves, őrbottyáni lakost a Budapestre tartó vonat, ezt azonban sem az utasok, sem a személyzet nem észlelte, a szerelvény a végállomásig folytatta útját. A vonatgázolás során a férfi súlyos, alsóvégtagi roncsolt sérülést, illetve koponyasérülést szenvedett, őt a mentők életveszélyes állapotban szállították sürgősségi osztályra.

Senki nem vette észre, hogy vonatgázolás történt szombat éjszaka Fotó: illusztráció/MW

A veresegyházi Vicziántelep megállónál a sínek mellett eszméletlenül fekvő férfire egy kutyasétáltató házaspár talált rá. Ez volt a szerencséje, mert ha nem járnak éppen akkor arra, a többgyermekes családapának esélye sem lett volna a túlélésre a hideg téli éjszakában.

Ilyen állapotban találtak rá a vonatgázolás áldozatára

A szerencsétlenül járt embert megtaláló házaspár férfi tagja a TV2 hírműsorának elmondta, hogy az elütött magzatpózban feküdt, jobb lába a sínen volt, a levágott lábrésze pedig tőle mintegy másfél méterre helyezkedett el. Végül ők értesítették a mentőket, és még egy takaróért is hazaszaladtak, hogy betakarják az áldozatot. A férfit azóta kétszer megműtötték, azóta is altatásban van.

Az elgázolt férfi egy rokona arról beszélt, kizártnak tartja, hogy öngyilkossági szándék állhat a szerencsétlenség hátterében, ők inkább hirtelen rosszullétre gyanakszanak.

A vonatgázolást a rendőrség vizsgálja, információk szerint kamerafelvétel is van, amely segíthet tisztázni a baleset pontos körülményeit.

