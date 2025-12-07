Vonatgázolás Szentgotthárdnál, áll a forgalom

A vonatgázolás miatt a MÁV kénytelen volt ideiglenes átszállásos útvonalat kijelölni: az érintett Dráva InterCity utasait pótlóbusz viszi el Alsórönökig. Ezt követően motorvonattal utazhatnak Szombathelyre, ahonnan a következő Budapestre tartó Savaria InterCityvel folytathatják az útjukat – írta a Magyar Nemzet.

Vonatgázolás történt Szentgotthárdnál (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A vonatgázolás miatt változik a forgalom

A fennakadás miatt a MÁV azonnal megkezdte a menetrend átszervezését, ami több járatot is érintett.

Pótlóbusz Szombathelyről: A Dráva InterCity helyi utasai számára 11:30-kor indítottak pótlóbuszt Szombathelyről Győrbe, ahonnan egy későbbi vonattal folytathatták útjukat a főváros felé.

Railjet Átszállás: A München–Budapest útvonalon közlekedő Railjet, amely 12:56-kor indult Győrből, Komáromban és Tatán is megállt, elfogadva a Dráva InterCityre szóló jegyeket.

Mura InterCity: A Budapestről Grazba tartó Mura InterCity hosszabb menetidővel közlekedett és csak a helyszínelés befejezése után indulhatott tovább Csákánydoroszlóról.

A Szombathely–Győr között közlekedő pótlóbusz több Volán-megállóhelyet érintett, többek között Répcelakot és Csornát.

