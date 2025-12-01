Hírlevél

Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Békéscsaba

Meghaltak volna, mégis túlélték: vonattal ütközött az autójuk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Mávinform tájékoztatása szerint a Békéscsabáról 9:47-kor Szegedre induló vonat egy autóval ütközött egy andráskereszttel jelzett átjáróban Békéscsabánál, Fürjes tanya térségében. Azon a vonalon, amelyen vonattal ütközött az autó, átmenetileg szünetel a vasúti közlekedés.
BékéscsabaBékés vármegyehalálsérültutasvonatbalesetsofőrszemélyvonatSzegedkocsi

Egy sofőr egy személyvonatnak hajtott egy andráskeresztes vasúti átjáróban Békés vármegye székhelyének közelében, amelyről 9 óra 55 perckor értesítették a rendőrséget a Beol.hu információi szerint. A kocsiból, amely vonattal ütközött, egyetlen hatalmas, összegyűrt roncs maradt, mégsem sérült meg benne senki. 

Vonattal ütközött egy autó Békéscsabánál 2025. december 1-én
Vonattal ütközött egy autó Békéscsabánál 2025. december 1-én
Fotó: Beol.hu/Bencsik Adam

A Mávinform tájékoztatása szerint a Békéscsaba-Telekgerendás közötti szakaszon a baleseti helyszínelés miatt szünetel a vonatközlekedés, pótlóbuszokra szállhatnak fel az utasok, de a Szeged-Békéscsaba vonalon is hosszabb menetidőre kell számítani. A Szegedről 12:28-kor Békéscsabára induló vonat (7704) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz jár.

A helyszínen készült felvételt megnézheti, ha ide kattint.

Vonattal ütközött egy autó Szentmártonkátánál

Azoknak a fiataloknak viszont nem volt ilyen szerencséjük, akiket 24 éves barátjuk vitt a halálba, amikor a kocsijával a Tokaj Intercity elé hajtott november elején. Öten azonnal szörnyethaltak. Csak egy fiatal nő élte túl a szentmártonkátai vonatbalesetet, amelyről többet megtudhat, ha ide kattint.

 

