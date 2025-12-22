Vége a rémálomnak Monoron: elfogták a nőkre vadászó zaklatót – videóval

Ahogy azt a Bors írta, hatalmas felháborodást váltottak ki a közösségi médiában megjelent beszámolók, amelyek szerint egy férfi több nőt is zaklatott Monor különböző pontjain. A zaklató miatt a Monori Rendőrkapitányság eljárást indított, és azonnal megkezdte az ügy felgöngyölítését.

Elfogták a férfit Monoron, a zaklató rövid időn belül rendőrkézre került

Fotó: Illusztráció (RDNE Stock project/Pexels)

Zaklató letartóztatásban

A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, valamint elemezték a környék térfigyelő kameráinak felvételeit. A gyors és összehangolt rendőri munka eredményeként rövid időn belül sikerült azonosítani az elkövetőt.

A beszerzett adatok szerint

a 40 éves B. Tibor többször kerékpárral közelítette meg a sértetteket,

majd nyilvános helyeken – a város utcáin, illetve a vasútállomás közelében – fogdosta őket, ezt követően pedig elmenekült.

A monori nyomozók elfogták a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

A rendőrségen elismerte a bűncselekményeket, és részletes beismerő vallomást tett.

A Monori Rendőrkapitányság többrendbeli szeméremsértés miatt folytatja a nyomozást a szabadlábon védekező B. Tibor ellen. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a férfi összefüggésbe hozható-e más, korábban elkövetett hasonló cselekményekkel – közölte a Bors, a Police.hu-ra hivatkozva.

