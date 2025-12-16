Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mindenki pánikol a brit háborús bejelentés után, ez a vég kezdete?

Érdekes

Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – a kutatók teljes sokkban vannak

győr

Két nagy sportolót is zaklatott egy magyar férfi

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő ügyben emelt vádat a Győri Járási Ügyészség. Egy férfi hosszabb időn át zaklatott két, a győri női kézilabdacsapatból ismert sportolót. Az ügy hamarosan bíróság elé kerül, ahol az elkövetőnek felelnie kell a tettéért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
győrzaklatgyőrszentivángyőri járási ügyészséggyőri járásbírósággyőr - moson - sopron vármegyei főügyészségsportolót zaklatottnyomába eredtekkézilabdázóférfi

Egy férfi 2024 vége és 2025 nyara között zaklatott két, Győrben élő, ismert női kézilabdázót. Az esetről a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség adott ki közleményt. 

Két kézilabdázót zaklatott egy férfi, a nyomába eredtek a sportolók
Két kézilabdázót zaklatott egy férfi, a nyomába eredtek a sportolók
Fotó: Przemysław Trojan/Pixabaycom

Bár a történtek során senki sem sérült meg fizikailag, az ügy az egész csapat számára frusztráló és ijesztő lehet a Blikk szerint. A vádiratban az áll, hogy a férfi 2024-ben kiderítette, hol élnek a sportolók, ami után rendszeresen megjelent náluk.

Üzeneteket és saját készítésű képeket dobott a postaládájukba, és az udvarukra.

A zaklatás miatt a kézilabdázók idén tavasszal elköltöztek a város másik részébe. A férfi ezt a címet is megtalálta, és a hatóságok szerint folytatta a zaklatásukat.

Felismerték a férfit, aki két sportolót zaklatott

Július 15-én a két nő felismerte a férfit az utcán. A nyomába eredtek, és Győrszentiván egyik utcájában utol is érték. Feltartóztatták addig, amíg nem érkeztek meg a városrendészek. 

A járási ügyészek zaklatás miatt emeltek vádat a férfi ellen. Azt indítványozták, hogy a Győri Járásbíróság bocsássa próbára, és helyezze pártfogó felügyelet alá.

Megrázó őszinteséggel beszélt gyerekkora traumáiról a Wellhello énekese. Fluor Tomi elárulta, hogy olyan környéken nőtt fel, ahol a túlélés nem volt magától értetődő. Még késsel is megfenyegették, amikor gyerek volt és ez mély nyomot hagyott benne. Az ügy részleteiért kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!