Két nagy sportolót is zaklatott egy magyar férfi

Egy férfi 2024 vége és 2025 nyara között zaklatott két, Győrben élő, ismert női kézilabdázót. Az esetről a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség adott ki közleményt.

Két kézilabdázót zaklatott egy férfi, a nyomába eredtek a sportolók

Fotó: Przemysław Trojan/Pixabaycom

Bár a történtek során senki sem sérült meg fizikailag, az ügy az egész csapat számára frusztráló és ijesztő lehet a Blikk szerint. A vádiratban az áll, hogy a férfi 2024-ben kiderítette, hol élnek a sportolók, ami után rendszeresen megjelent náluk.

Üzeneteket és saját készítésű képeket dobott a postaládájukba, és az udvarukra.

A zaklatás miatt a kézilabdázók idén tavasszal elköltöztek a város másik részébe. A férfi ezt a címet is megtalálta, és a hatóságok szerint folytatta a zaklatásukat.

Felismerték a férfit, aki két sportolót zaklatott

Július 15-én a két nő felismerte a férfit az utcán. A nyomába eredtek, és Győrszentiván egyik utcájában utol is érték. Feltartóztatták addig, amíg nem érkeztek meg a városrendészek.

A járási ügyészek zaklatás miatt emeltek vádat a férfi ellen. Azt indítványozták, hogy a Győri Járásbíróság bocsássa próbára, és helyezze pártfogó felügyelet alá.

Megrázó őszinteséggel beszélt gyerekkora traumáiról a Wellhello énekese. Fluor Tomi elárulta, hogy olyan környéken nőtt fel, ahol a túlélés nem volt magától értetődő. Még késsel is megfenyegették, amikor gyerek volt és ez mély nyomot hagyott benne. Az ügy részleteiért kattintson ide!