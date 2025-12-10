Zálogfiókból loptak Kőbányán, a biztonsági kamera mindent rögzített

A kőbányai rendőrkapitányság lopás bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást egy nő és egy férfi ellen. A feltételezett elkövetők október 5-én délelőtt, egy X. kerületi zálogfiókból eltulajdonítottak egy nyakláncot, a lopással okozott kár meghaladja a 700 ezer forintot – tájékoztat a Police.hu.

A feltételezett elkövetők nyakláncot loptak a kőbányai zálogfiókból Fotó: Police.hu

A rendőrség közlése szerint a jelenleg ismeretlen tettesekről a biztonsági kamera felvételt készített. A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvételen látható nőt vagy férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Felvétel készült a zálogfiók feltételezett kifosztóiról

