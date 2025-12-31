Kiderült, mit tartalmaz a titkos akta Zámbó Jimmy haláláról

2026. január 2-án lesz huszonöt éve annak, hogy Zámbó Jimmy meghalt egy szerencsétlen baleset miatt. A zenész, akit azóta is sokan a „Királyként” emlegetnek, fejbe lőtte magát XXI. kerületi otthonában. A helyszínre az elsők között ért ki az akkori csepeli rendőrkapitány, Vágó Imréné Marika, aki biztosította a helyszínt. A nyugdíjas rendőrtiszt most a hot! magazinnak mondta el, mit tapasztalt a helyszínen. A visszavonult rendőrkapitány arra is kitért, hogy van-e titkos Jimmy-akta, amelyről annyi pletyka szólt az elmúlt évtizedekben.

Zámbó Jimmy sírja: a Király halála kapcsán született egy titkos akta

Zámbó Jimmy halála „egy nagyon buta baleset volt”

A rendőrkapitány kiemelte: sok kemény esetet látott, de a helyszín nagyon megrázó volt számára, már azért is, mert jó barátságot ápolt a családdal. A szakemberek hamar kiderítették: végzetes hiba okozta az énekes halálát. A rendőrtiszt elmondta, hogy a helyszínt a kerületi rendőrök biztosították, és a feladata az volt, hogy ez rendben, az előírások szerint történjen.

A szerencsétlenség idején a házban Jimmy, Edit asszony, Hulé Éva, a család barátja és a Király legkisebb gyermeke, Adrián tartózkodott.

A baleset előtt pár hónappal betörtek Jimmyékhez, aki akkor vásárolt egy önvédelmi gázpisztolyt Editnek. Tudta, hogy lassan ismét beindul a turné, és nem szerette volna, ha valami baj történik velük. Hulé Éva ezt látta meg a nappali asztalán, és megkérdezte: „Ez hogyan működik?” Jimmy állítólag azonnal rávágta, hogy majd ő megmutatja.”

Ekkor fölmentek a tragédia helyszínére, a családi ház emeletére, és az ablakon át elsütötte a fegyvert az utca felé; a gáz beterítette az egész szobát – mesélte Vágó Imréné. A vallomások alapján Éva megjegyezte, hogy jó nagyot szólt a fegyver. „Hát még ha hallanád az enyémet!” – kontrázott Jimmy, a szavait követően pedig előkerült az igazi pisztolya és azzal is kilőtt egyet az ablakon. Editnek ez nem tetszett, mert attól tartott, hogy a szomszédok hívni fogják a rendőrséget.

Rossz ütemű kitárazás

A fegyverszakértő szerint a tragédiát az okozta, hogy rossz ütemben tárazott ki Jimmy: a tár leesett a földre, és vele egy lőszer is, de közben a fegyver csőre töltött maradt egyetlen golyóval. Miután azonban Jimmy látta a földre esett tárat és az egyetlen lőszert, azt hitte, a csövet is kiürítette. Ám óriásit tévedett.

Az énekes először Editre fogta az üresnek hitt fegyvert, majd a saját fejéhez emelte és lőtt...

A baleset egyetlen szemtanúja Jimmy felesége volt. Kisfia, Adrián végigaludta a tragédiát, Hule Éva és a rendőrkapitány vigyázták az álmát.

Végig vele voltam, imádkoztam, hogy ne ébredjen fel, amíg tart a szemle, majd megrendeltem a takarítókat, hogy ne lássa azt a rengeteg vért.

Zámbó Jimmy halálát követően azonnal elindultak a találgatások, és szó volt egy huszonöt évre titkosított aktáról is. A korábbi rendőrkapitány elárulta, hogy a pletykának van valóságalapja.

Nem tudom megcáfolni a titkosított akta létezését.

Biztos vagyok abban, hogy volt egy operatív ellenőrzés, már csak azért is, mert engem is belekevertek az ügybe. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e. Biztos vagyok benne, hogy engem is tetőtől talpig vizsgáltak. Leellenőrizték a gyerekeket, Szebasztiánt, Zsoltot, Edit asszony első házasságában született fiát és Edit asszonyt. Összevetették a jegyzőkönyveket a cel­la­in­for­má­ciók­kal. Ez lehet az úgynevezett titkos akta, és annak a tartalmát valóban csak kevesen ismerhetik. Ez az akta soha nem kerülhet a nyilvánosság elé! – árulta el a rendőrkapitány.

