Saját fiát ejtette túszul egy férfi, rendőrök lepték el a helyszínt

Elképesztő balhét csapott egy mentális problémákkal küzdő, 47 éves magyar férfi Rostockban. A Németországban élő zavarodott férfihez december 16-án délelőtt hívták ki a mentőket, ő azonban rájuk támadt, majd bezárkózott a házába, túszul ejtve saját, 25 éves fiát is – adta hírül a Borsonlie.hu.

A német különleges egységek ártalmatlanították a zavarodott magyar férfit

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A megtámadott mentősök, miután kimenekültek a házból, azonnal értesítették a rendőrséget. A zavarodott férfi ugyanis elbarikádozta magát és a fiát is. Hamarosan megérkeztek a tűzoltók is, akik ezután a rendőrökkel együtt próbálták rábeszélni a férfit, hogy jöjjön ki a lakásból.

A készenléti rendőrség is megérkezett a zavarodott férfi házához

Kezdetben fennállt a veszélye annak, hogy kárt tesz másban vagy magában, ezért riadóztatták a különleges egységeket is. A környékbeliek tátott szájjal szemlélték az eseményeket, a ház környéke ugyanis kora délutánra már úgy festett, mint egy akciófilm forgatása. A férfi azonban továbbra sem nyitott ajtót, hanem a túszul ejtett fia, kihasználva apja pillanatnyi figyelmetlenségét, kinyitotta a lakás ajtaját és beengedte a rendőröket. A különleges erők így ellenállás nélkül bemehettek és letartóztathatták a 47 éves férfit, akinél nem találtak fegyvert.

Az alkohol is szerepet játszott az őrjöngésben

A magyar férfit a mentők kórházba szállították, és mint kiderült, a döbbenetes viselkedéséért nemcsak a mentális állapota volt felelős, hanem az elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol is alaposan közrejátszott. A kórházban elvégzett vérvizsgálat 2,62 ezrelékes véralkoholszintet mutatott ki a szervezetében.

