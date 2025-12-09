Hangerőből túl sok, türelemből túl kevés – pofonokkal kísérték a garázskoncertet

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen súlyos testi sértés miatt, miután hangos zenehallgatás miatti konfliktus bántalmazásba torkollott egy borsodi településen – áll az Ügyészség oldalán.

A hangos zene szó szerint robbantotta a feszültséget: apa és fia támadtak a szomszédra

Fotó: Horváth Balázs/Vaol

A zene dübörgött, a feszültség pattant

A vád szerint 2025 áprilisának végén a vádlottak a saját családi házukban hallgattak zenét, ami zavarta a szomszédot. Amikor a férfi átment panaszkodni, először a fiatalabb vádlottal találkozott, majd a házból kijött az apa is, aki agresszíven lépett fel.

A szóváltásból verekedés lett: a fiatalabb vádlott ököllel ütötte meg a férfit, az apa többször megrúgta és fejbe ütötte, végül pedig az áldozatot egy vízelvezető árokba lökve folytatták a bántalmazást.

A sértett súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatalabb és a korábban büntetett apával szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

