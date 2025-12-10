Zsarolás mesterfokon: balek pasik intim képeivel hatalmas jövedelemre tett szert

A december 10-i elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson a tanúk kihallgatása, ennek függvényében pedig perbeszédek és ítélet is várható a Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint – írja a Zala Vármegyei hírportál, a Zaol.hu. Zsarolás miatt került a vádlottak padjára az a személy, aki mintegy 9 millió forintot csalt ki a gyanútlan áldozataitól.

Zsarolás mesterfokon: intim képekkel csalt ki több millió forintot a balek pasiktól

Fotó: Illusztráció (Igor Starkov/Pexels)

Zsarolás mesterfokon, avagy az internetes párkeresés fájó veszélyei

Az elsőrendű vádlott úgy döntött, zsarolásokkal tesz szert nagy összegű jövedelemre, és egy jól felépített stratégiával egymás után húzta csőbe a gyanútlan áldozatait.

Első lépésként hamis női profil útján intim képeket kért a jóhiszemű férfi chatpartnereitől zsarolási szándékkal. Olyan ügyesen kommunikált az áldozataival, hogy azok közül sokan

nem csak az intim képeiket küldték el neki, hanem a telefonszámaikat is.

Második lépésként már ügyvédként hívta fel a gyanútlan partnereit, azt állítva, hogy a szóban forgó képek illetéktelen személyekhez kerültek, akik ezeket a képeket már fel is használták. Mint ügyvéd felajánlotta a segítségét, hogy bizonyos összeg fejében segít megoldani az ebből fakadó problémákat. Az érintett személyek, persze

mindezt elhitték a zsarolónak, tartottak a következményektől, és fizettek, mint a katonatiszt.

A vádlott ezzel a módszerrel nyolc személyt húzott csőbe, akik összesen mintegy 9 millió forintot utaltak át a részére. A kifizetett összegek a másodrendű vádlott számlájára érkeztek meg, akinek kezdetben fogalma sem volt az átutalások eredetéről. Egy idő elteltével azonban egyre erősödött benne a gyanú, hogy bűncselekményekből származhatnak.

Ügyükben elsőfokon december 10-én várható ítélet.

