Halálos zuhanás az állványzatról: egy munkás meghalt, társa életveszélyben van

A zuhanás akkor történt, amikor két munkás egy állványzaton dolgozott a felújítás alatt álló épületnél, majd eddig tisztázatlan okokból mindketten a mélybe estek. A helyszínre riasztott mentők a 45 éves férfi életét már nem tudták megmenteni, míg a 34 éves sérültet súlyos állapotban szállították kórházba – számolt be a tragédiáról a MASZOL.

Még vizsgálják a hatóságok, kik a felelősek a halálos zuhanásért

Fotó: Illuszráció (Ellie Burgin/Pexels)

Halálos zuhanás

A tragédia szombaton történt, a rendőrség azonnal lezárta a munkaterületet és megkezdte a helyszíni vizsgálatot. Az Maszol.ro információi szerint az elhunyt munkásnak nem volt érvényes munkaszerződése. A kivitelező cég állítása szerint az iratok összeállítása és iktatása még folyamatban volt a baleset idején.

A rendőrség büntetőeljárást indított munkavédelmi és munkabiztonsági szabályok megsértése, a kötelező védelmi intézkedések elmulasztása, gondatlanságból elkövetett testi sértés, valamint gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával.

A hatóságok vizsgálják, hogy az állványzat megfelelt-e az előírásoknak és viseltek-e a munkások megfelelő védőfelszerelést. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a felelősség megállapítása a vizsgálat lezárását követően várható.

