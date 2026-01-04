Ne dőlj be! Telekomos trükkel szedik áldozataikat az adathalászok

Hírlevél
A Telekom nevében küldenek csábító SMS-eket, ajándékokat és lejáró pontokat ígérve. Egyetlen kattintás elég és máris az adathalászok kezébe került a bankszámlánk.
Ismét aktivizálták magukat az adathalászok és ezúttal egy jól ismert márka mögé bújva próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan felhasználóktól. Az elmúlt napokban egyre többen kaptak olyan SMS-t, amely a Telekom nevében érkezik és sürgős pontbeváltásra, valamint ajándékra hívja fel a figyelmeztet – írta a Delmagyar.hu.

Fotó: Shutterstock

Az üzenet szerint a felhasználó jutalompontjai hamarosan lejárnak, ezért azokat azonnal fel kell használni. A csalók még exkluzív ajándékot is ígérnek, csak egy aprócska linkre kell kattintani cserébe.

Az adathalászok gondosan kiterveltek mindent

A gond ott kezdődik, hogy a link nem a Telekom hivatalos oldalára vezet. Ehelyett egy megtévesztésig hasonló, hamis weboldal ugrik fel, ahol az ajándék átvételéhez mindössze a szállítási díjat kellene kifizetni. Igen ám, de ehhez bankkártyaadatokat, lejárati dátumot, sőt, akár biztonsági kódot is elkérnek.

Ezek az adatok pedig egyenesen az adathalászok kezébe kerülnek, akik pillanatok alatt leemelhetik a pénzt a számláról.

A Telekom soha nem kér ilyet!

A szolgáltató határozottan figyelmeztet mindenkit, hogy sem SMS-ben, sem e-mailben nem kérnek bankártyaadatokat és soha nem küldenek olyan linket, ahol fizetni kellene. A valódi pontbeváltás kizárólag a hivatalos alkalmazásban történik.

Ha valaki mégis bedőlt a trükknek, az tegyen azonnali lépéseket! Cseréljen jelszót az érintett fiókban, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval és a bankját is értesítse miután letiltotta a bankkártyáját!

Az adathalászok nem pihennek

A szakértők szerint az adathalászok módszerei egyre kifinomultabbak és pontosan az emberi figyelmetlenségre játszanak. Tehát ha egy üzenet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor szinte biztos, hogy átverés. Jobb kétszer is megnézni minden SMS-t, mielőtt reagálunk.

 

