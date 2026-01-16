Tragédiába torkollt a családi iszogatás, élettársa apját sem kímélte

Tragikus végkifejletű vita alakult ki egy családban Somogyban. Az alkohol és az elszabadult indulatok egy 60‑as éveiben járó férfi halálához vezettek. – írta a Bama.hu.

A négyfős családban gyakori volt az alkoholfogyasztás és a veszekedés

Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

Alkohol hatása alatt dührohamot kapott, majd halálra rugdosta élettársa apját

2024. szeptemberében a család, mint már megszokott, együtt italozott, amikor ismét durva szócsata alakult ki a tagok között. A vádlott fokozatosan kezdte elveszíteni az önuralmát. Dühében betörte az üvegajtó üvegét, kezet emelt a sértettre és kiküldte a házból. A történet viszont itt még nem ért véget. A konfliktus az udvaron folytatódott, ahol a vádlott fellökte és többször megrugdosta az idős urat.

A bántalmazás következtében az idős férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították, ahol később nem tudták megmenteni az életét.

Első fokon a Kaposvári Törvényszék 10 év szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte a férfit emberölésért, azonban az ügyészség ennél súlyosabb büntetést kért.

A vádlott és védője az eltérő minősítés és enyhítés reményében fellebbezést nyújtott be. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a büntetés súlyosítására irányuló ügyészi fellebbezést. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla dönt majd az ügyben.

A fizikai erőszak gyakran súlyos következményekkel járhat. De nem csak a bűnügyi statisztikák világítanak rá az erőszak problémájára. A közelmúltban egy ismert magyar énekesnő leplezte le a nők elleni erőszak és a családon belüli bántalmazás rejtett lelki folyamatait egy saját klipjében, ezzel is társadalmi párbeszédet indítva a jelenség súlyosságáról.