Baranyai horrortelepen ütöttek rajta az állatvédők és a hatóságok; elképesztő, hogy mit találtak a helyszínen

A Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány január 20-án egy Baranya megyei kutyatenyésztő telepen jártak, ahol rendkívül rossz körülmények között tartották az ebeket. A helyszínen kilenc különböző fajtájú kutya volt, de az egészségük és a külső állapotuk erősen leromlott volt, a cél egyértelműen a profit volt, nem az állatok jóléte, emiatt pedig súlyos állatkínzás történt – írta a Kemma.hu.
Az állatkínzás nyomai a kutyák testén is egyértelműen látszottak
A négylábúakat hatalmas területen fajonként elválasztva tartották, de nem kaptak megfelelő meleget vagy takarót, sokan kint rekedtek a dermesztő hidegben. Az élelmük fagyott húsból, csontból és belsőségekből állt, amit képtelenek voltak rendesen elfogyasztani.
Az állatvédő alapítvány a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakembereinek is bejelentést tettek a horrortelepről, akik az alapítvány közreműködésével folytatják az ellenőrzést.
A hatóságok 11 kutyát azonnal kiemeltek a telepről, amelyeknek súlyos, életveszélyes volt az állapotuk. A tulajdonos három kutyáról önként lemondott, így az állatvédők hétfőn összesen 14 ebet vittek el. Csütörtökön további háromról mondott le a tenyésztő és ők is biztonságba kerültek.
Több mentett kutyánál súlyos elhanyagoltság nyomai látszanak, ezért az alapítvány a közösségi média posztjában külön kiemelte:
A szervezetek mindent megtesznek azért, hogy a szükséges orvosi kezelések, és az ivartalanítások után, a gondos ellátás mellett ezek az állatok meggyógyuljanak, és mihamarabb esélyt kapjanak egy új életre.
A mentésben a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány mellett több szervezet is részt vett.
A befogadó szervezetek a mentést követően azonnal állatorvoshoz vitték a kutyákat, ahol több súlyos egészségügyi problémát is diagnosztizáltak:
- bőrbetegségek,
- magas fokú bolhásság,
- különféle szembetegségek,
- hüvely-előesés,
- méhgyulladás,
- giardia- és corona-fertőzés,
- fülgyulladás,
- porckorongsérv.
Az állatorvosok szerint emellett számos egyéb betegség és az elhanyagoltságból fakadó állapot is nehezíti a kutyák mindennapjait.
Dr. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány elnöke Ovádi Péter kormánybiztossal történt egyeztetés után azt indítványozza a kuratóriumnak, hogy egymillió forintos támogatással járuljanak hozzá a megmentett állatok állatorvosi ellátásának finanszírozásához.
Nemrégiben Rozi kutya brutális esete borzolta a közvéleményt, amikor egy férfi vonóhorogra kötve vonszolta autója után az ebet, aki súlyos sérüléseket szenvedett és csak állatvédők segítségével tudott felépülni.