Baranyai horrortelepen ütöttek rajta az állatvédők és a hatóságok; elképesztő, hogy mit találtak a helyszínen

A Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány január 20-án egy Baranya megyei kutyatenyésztő telepen jártak, ahol rendkívül rossz körülmények között tartották az ebeket. A helyszínen kilenc különböző fajtájú kutya volt, de az egészségük és a külső állapotuk erősen leromlott volt, a cél egyértelműen a profit volt, nem az állatok jóléte, emiatt pedig súlyos állatkínzás történt – írta a Kemma.hu.

Az egyik kiskutya, akit kimentettek a baranyai állatkínzás helyszínéről

Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány / Facebook

Az állatkínzás nyomai a kutyák testén is egyértelműen látszottak

A négylábúakat hatalmas területen fajonként elválasztva tartották, de nem kaptak megfelelő meleget vagy takarót, sokan kint rekedtek a dermesztő hidegben. Az élelmük fagyott húsból, csontból és belsőségekből állt, amit képtelenek voltak rendesen elfogyasztani.

Az állatvédő alapítvány a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakembereinek is bejelentést tettek a horrortelepről, akik az alapítvány közreműködésével folytatják az ellenőrzést.

A fagyos éjszakákat szalma nélkül, a szabad ég alatt kellett átvészelniük az állatoknak

Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány / Facebook

A hatóságok 11 kutyát azonnal kiemeltek a telepről, amelyeknek súlyos, életveszélyes volt az állapotuk. A tulajdonos három kutyáról önként lemondott, így az állatvédők hétfőn összesen 14 ebet vittek el. Csütörtökön további háromról mondott le a tenyésztő és ők is biztonságba kerültek.

Több mentett kutyánál súlyos elhanyagoltság nyomai látszanak, ezért az alapítvány a közösségi média posztjában külön kiemelte:

A szervezetek mindent megtesznek azért, hogy a szükséges orvosi kezelések, és az ivartalanítások után, a gondos ellátás mellett ezek az állatok meggyógyuljanak, és mihamarabb esélyt kapjanak egy új életre.

A mentésben a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány mellett több szervezet is részt vett.

Tizenegy kutyát kellett azonnal elszállítani a szaporítótelepről súlyos állapotuk miatt

Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány / Facebook

A befogadó szervezetek a mentést követően azonnal állatorvoshoz vitték a kutyákat, ahol több súlyos egészségügyi problémát is diagnosztizáltak:

bőrbetegségek,

magas fokú bolhásság,

különféle szembetegségek,

hüvely-előesés,

méhgyulladás,

giardia- és corona-fertőzés,

fülgyulladás,

porckorongsérv.

Az állatorvosok szerint emellett számos egyéb betegség és az elhanyagoltságból fakadó állapot is nehezíti a kutyák mindennapjait.