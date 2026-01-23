Baranyai horrortelepen ütöttek rajta az állatvédők és a hatóságok; elképesztő, hogy mit találtak a helyszínen

Hírlevél
30 perce
Baranya megyében egy hatalmas szaporítótelepen súlyos állapotban lévő kutyákra bukkantak a civilek és a hatóságok. Az extrém hidegben, döbbenetes körülmények között tartott kutyáknak azonnali orvosi beavatkozásra volt szüksége az állatkínzás nyomán. Az esetről fényképek is készültek, amelyek alapján az ebeket teljesen elhanyagolták.
A Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány január 20-án egy Baranya megyei kutyatenyésztő telepen jártak, ahol rendkívül rossz körülmények között tartották az ebeket. A helyszínen kilenc különböző fajtájú kutya volt, de az egészségük és a külső állapotuk erősen leromlott volt, a cél egyértelműen a profit volt, nem az állatok jóléte, emiatt pedig súlyos állatkínzás történt – írta a Kemma.hu.

Az egyik kiskutya, akit kimentettek a baranyai állatkínzás helyszínéről
Az egyik kiskutya, akit kimentettek a baranyai állatkínzás helyszínéről
Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány / Facebook

Az állatkínzás nyomai a kutyák testén is egyértelműen látszottak

A négylábúakat hatalmas területen fajonként elválasztva tartották, de nem kaptak megfelelő meleget vagy takarót, sokan kint rekedtek a dermesztő hidegben. Az élelmük fagyott húsból, csontból és belsőségekből állt, amit képtelenek voltak rendesen elfogyasztani. 

Az állatvédő alapítvány a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakembereinek is bejelentést tettek a horrortelepről, akik az alapítvány közreműködésével folytatják az ellenőrzést.

A fagyos éjszakákat szalma nélkül, a szabad ég alatt kellett átvészelniük az állatoknak
A fagyos éjszakákat szalma nélkül, a szabad ég alatt kellett átvészelniük az állatoknak
Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány / Facebook

A hatóságok 11 kutyát azonnal kiemeltek a telepről, amelyeknek súlyos, életveszélyes volt az állapotuk. A tulajdonos három kutyáról önként lemondott, így az állatvédők hétfőn összesen 14 ebet vittek el. Csütörtökön további háromról mondott le a tenyésztő és ők is biztonságba kerültek.

Több mentett kutyánál súlyos elhanyagoltság nyomai látszanak, ezért az alapítvány a közösségi média posztjában külön kiemelte:

A szervezetek mindent megtesznek azért, hogy a szükséges orvosi kezelések, és az ivartalanítások után, a gondos ellátás mellett ezek az állatok meggyógyuljanak, és mihamarabb esélyt kapjanak egy új életre.

A mentésben a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány mellett több szervezet is részt vett.

Tizenegy kutyát kellett azonnal elszállítani a szaporítótelepről súlyos állapotuk miatt
Tizenegy kutyát kellett azonnal elszállítani a szaporítótelepről súlyos állapotuk miatt
Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány / Facebook

A befogadó szervezetek a mentést követően azonnal állatorvoshoz vitték a kutyákat, ahol több súlyos egészségügyi problémát is diagnosztizáltak:

  • bőrbetegségek,
  • magas fokú bolhásság,
  • különféle szembetegségek,
  • hüvely-előesés,
  • méhgyulladás,
  • giardia- és corona-fertőzés,
  • fülgyulladás,
  • porckorongsérv.

Az állatorvosok szerint emellett számos egyéb betegség és az elhanyagoltságból fakadó állapot is nehezíti a kutyák mindennapjait.

Dr. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány elnöke Ovádi Péter kormánybiztossal történt egyeztetés után azt indítványozza a kuratóriumnak, hogy egymillió forintos támogatással járuljanak hozzá a megmentett állatok állatorvosi ellátásának finanszírozásához.

Nemrégiben Rozi kutya brutális esete borzolta a közvéleményt, amikor egy férfi vonóhorogra kötve vonszolta autója után az ebet, aki súlyos sérüléseket szenvedett és csak állatvédők segítségével tudott felépülni.

 

