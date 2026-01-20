Kunágota határában egy forró nyári napon találtak rá hat, alig két hónapos kiskutyára egy fasor szélén, ahol éhezve és szomjan feküdtek. A kölykökre a környéken dolgozó traktorosok figyeltek fel, akik azonnal értesítették az állatvédőket. Az ügyészség állatkínzás miatt vádemelést kezdeményezett a férfival szemben. – írta a Beol.hu.
Felmerült az állatkínzás gyanúja
A MezőMancsok Állatvédő Egyesület emberei gyorsan a helyszínre érkeztek és a kiszáradt, bolhákkal fertőzött állatokat biztonságba vitték. A kutyák azóta megfelelő ellátást kapnak és most jó kezekben vannak.
Az ügyészség szerint a kölyköket egy 35 éves kunágotai férfi hagyta ott.
A vádhatóság szerint a férfi gondozta korábban az ebeket de úgy döntött, megválik tőlük és egy elhagyatott területre vitte őket, majd magukra hagyta a gyámoltalan kicsiket a tomboló hőségben.
A Battonyai Járási Ügyészség állatkínzás miatt emelt vádat a férfi ellen és azt indítványozta a vádhatóság a vádiratban hogy a próbára bocsátás intézkedés alkalmazzanak a vádlottal szemben.
