Kunágota határában egy forró nyári napon találtak rá hat, alig két hónapos kiskutyára egy fasor szélén, ahol éhezve és szomjan feküdtek. A kölykökre a környéken dolgozó traktorosok figyeltek fel, akik azonnal értesítették az állatvédőket. Az ügyészség állatkínzás miatt vádemelést kezdeményezett a férfival szemben. – írta a Beol.hu.

A hat kölyökkutya kiszáradva és legyengülve várta a segítséget Kunágota határában, miután állatkínzás körülményei között magukra hagyták őket

Fotó: MW

Felmerült az állatkínzás gyanúja

A MezőMancsok Állatvédő Egyesület emberei gyorsan a helyszínre érkeztek és a kiszáradt, bolhákkal fertőzött állatokat biztonságba vitték. A kutyák azóta megfelelő ellátást kapnak és most jó kezekben vannak.

Az ügyészség szerint a kölyköket egy 35 éves kunágotai férfi hagyta ott.

A vádhatóság szerint a férfi gondozta korábban az ebeket de úgy döntött, megválik tőlük és egy elhagyatott területre vitte őket, majd magukra hagyta a gyámoltalan kicsiket a tomboló hőségben.

A Battonyai Járási Ügyészség állatkínzás miatt emelt vádat a férfi ellen és azt indítványozta a vádhatóság a vádiratban hogy a próbára bocsátás intézkedés alkalmazzanak a vádlottal szemben.

