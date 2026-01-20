Hírlevél
Kunágota külterületén találtak rá múlt nyáron hat elesett kis kutyára, akiket élelem és ital nélkül hagytak a szabad mezőn. Az ügyészség most vádat emelt a 35 éves férfi ellen, aki magukra hagyta a kiskutyákat állatkínzás gyanúja miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
battonyai járási ügyészségkunágotamezőmancsok állatvédő egyesülethatárügyészséggyanúállatkínzás

Kunágota határában egy forró nyári napon találtak rá hat, alig két hónapos kiskutyára egy fasor szélén, ahol éhezve és szomjan feküdtek. A kölykökre a környéken dolgozó traktorosok figyeltek fel, akik azonnal értesítették az állatvédőket. Az ügyészség állatkínzás miatt vádemelést kezdeményezett a férfival szemben. – írta a Beol.hu. 

A hat kölyökkutya kiszáradva és legyengülve várta a segítséget Kunágota határában, miután állatkínzás körülményei között magukra hagyták őket
Fotó: MW

Felmerült az állatkínzás gyanúja

A MezőMancsok Állatvédő Egyesület emberei gyorsan a helyszínre érkeztek és a kiszáradt, bolhákkal fertőzött állatokat biztonságba vitték. A kutyák azóta megfelelő ellátást kapnak és most jó kezekben vannak.

Az ügyészség szerint a kölyköket egy 35 éves kunágotai férfi hagyta ott.

A vádhatóság szerint a férfi gondozta korábban az ebeket de úgy döntött, megválik tőlük és egy elhagyatott területre vitte őket, majd magukra hagyta a gyámoltalan kicsiket a tomboló hőségben.

A Battonyai Járási Ügyészség állatkínzás miatt emelt vádat a férfi ellen és azt indítványozta a vádhatóság a vádiratban hogy a próbára bocsátás intézkedés alkalmazzanak a vádlottal szemben.

