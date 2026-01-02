Nyüszítés és csaholás árulta el a durva állatkínzást az osztrák-magyar határon

A burgenlandi és bécsi hatóságok közös ellenőrzése során egy német rendszámú kisbuszt állítottak meg, amelynek belseje minden volt, csak nem alkalmas élőlények szállítására. A járművet egy román állampolgár vezette és amikor kinyíltak az ajtók, 42 állat sorsa tárult fel a rendőrök előtt. A kis kedvenceket túl kicsi szállítóboxokba zsúfolták, bundájuk koszos, csomós volt, láthatóan hosszú ideje nem kaptak megfelelő ellátást. A látvány még a tapasztalt hatósági embereket is megdöbbentette és egy másodpercig sem kérdőjelezték meg az állatkínzás tényét – írta a Vaol.hu.

Az állatkínzás nagy horderejű volt

Fotó: Pixabay

A sofőr azzal védekezett, hogy a szállítmány osztrák és német állatvédő szervezetekhez tartott. Az állatorvosi vizsgálatok után a hatóságok végül engedték továbbhaladni a járművet, arra hivatkozva, hogy a visszafordítás még hosszabb és megterhelőbb utat jelentett volna az állatok számára, ami tovább rontotta volna az állapotukat.

Az állatkínzás nem tartott sokáig

Nem minden állat mehetett azonban tovább. Hat macskát a határon visszatartottak, mivel hiányoztak a szükséges állategészségügyi papírjaik. Ők azonnali ellátásra szorultak.

Bár a kisbusz végül elindulhatott, az ügy nem zárult le ennyivel. A hatóságok feljelentést tettek állatkínzás gyanúja miatt, az eset pedig újra felkavarta a közvéleményt. Sokan azt kérdezik, hogy egyáltalán hogyan fordulhat elő még mindig, hogy élő állatokat ilyen körülmények között szállítanak Európa útjain?

És sajnos az állatkínzás nem egy elszigetelt jelenség, sokszor csak egy rutinellenőrzésen múlik, hogy napvilágra kerül-e. Az állatvédők szerint szigorúbb ellenőrzésekre és keményebb fellépésre lenne szükség, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő újra.

Tavaly novemberben Borsodban is történt egy súlyos állatkínzás esete, ott szerencsére még időben fel tudtak lépni az állatvédők.