Fontos csatát nyertek az állatmentők, rácsok mögött marad a vasi horrortelepek tulajdonosa – videó

Sokan tartottak tőle, hogy idővel szabadlábra kerülhet az osztrák nő, aki vasi telepein embertelen körülmények között tartott állatokat. Az állatkínzás ügyében azonban szigorú döntést hozott a bíróság.
A Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft. képviselője 2024. november elején bejelentést tett a Vas Vármegyei Kormányhivatalnak. A jelzés szerint Csöngén él egy osztrák nő, aki embertelen körülmények között tartotta kutyáit és több száz állat sorsa forgott veszélyben – írta a Vaol.hu az állatkínzási ügyről.

A 2025. július 9-i tárgyaláson jogerősen két év letöltendő börtönre ítélték az osztrák nőt állatkínzás miatt
A 2025. július 9-i tárgyaláson jogerősen két év letöltendő börtönre ítélték az osztrák nőt állatkínzás miatt
Fotó: VN-archív

Borzalom Vas megyében, állatkínzás nyomai a horrortelepeken

Az osztrák nő ellen több ellenőrzést indítottak párhuzamosan, ahol hatósági állatorvosok, jogászok és civil segítők dolgoztak együtt. 

Kiderült, hogy B. M. nevéhez több horrortelep is hozzákapcsolható, a különbőző helyszínekről több mint 400 állatot kellett megmenteni.

 A látvány sokakat zokogásra késztetett. Legyengült, férges, rossz állapotban lévő kutyák feküdtek saját ürülékükben. Tetemek sokaságán kellett átgázolniuk azoknak az állatmentőknek, akik a még életben maradt állatokat szabadították ki.

Az osztrák állatkínzó először Ausztriába menekült, majd Szlovéniában fogták el a hatóságok. Az ügy 2025. július 9-én került a Sárvári Járásbíróság elé, ahol jogerősen két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a nőt. A bíróság egyértelművé tette, hogy másfél év után sem szabadulhat feltételesen.

Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja a döntés után így reagált közösségi oldalán:

Azok után, amit a helyszínen tapasztaltunk, maximálisan érthető a döntés. A jog teljes erejével fel kell lépni az ilyen embertelen tettek ellen.

 

