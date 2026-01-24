Egyetlen rúgással ölt meg egy kiskutyát a dunaújvárosi állatkínzó

Kiszolgáltatott helyzetben, a gazdájához tartott éppen Manó, amikor utolérte a halál. A vidám kiskutyát a dunaújvárosi Dózsa mozi környékén rúgtak meg végzetes erővel. A kutyus olyan belső sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Matiz Anikó, a gyászoló gazda megrendülten idézte fel a Duol.hu számára a tragédia pillanatait, miközben a város lakói egy emberként követelik, hogy a kegyetlen állatkínzó feleljen tettéért.

Állatkínzó tette tönkre a meghitt kis családot

Fotó: Matíz Anikó

Legmerészebb álmainkban se gondoltuk volna, hogy ilyenre képes egy állatkínzó

A dunaújvárosi főutcán, a bank és a Corner kávéház között történt az a

felfoghatatlan kegyetlenség, amely a 15 éves Manó életébe került.

A mindössze másfél kilós, békés yorkshire terriert felrúgta egy ismeretlen férfi. A kutyus a földre zuhant, mozdulatlanná vált, támadója pedig az érthetetlen agresszió után egyszerűen elsétált.

A súlyosan sérült ebet azonnal állatkórházba vitték, ahol tüdőödémát, agyrázkódást és medencecsonttörést állapítottak meg nála.

Manó napokon át hősiesen küzdött az életéért, de sérülései annyira összetettek voltak, hogy január 7-én végül elpusztult. Gazdája megrendülten beszélt hűséges társáról, aki tizenöt éven át szolgált rá a feltétlen bizalomra, és soha nem bántott senkit.

Az ügyben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság

állatkínzás gyanúja miatt indítotteljárást, gyanúsítottat egyelőre nem hallgattak ki.

A gazda mellett állatvédő egyesületek és a Bűnvadászok is felsorakoztak, hogy segítsenek az elkövető azonosításában. A család most abban bízik, hogy a lakossági összefogásnak köszönhetően előkerül egy szemtanú vagy egy kamerafelvétel, amely alapján felelősségre vonható a védtelen állattal végző elkövető.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:

