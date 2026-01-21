Börtönbe megy Rozi, a kocsi után kötött kutya állatkínzója

A Kecskeméti Törvényszék dísztermében január 21-én tetőztek az indulatok, amikor másodfokon folytatódott a nagy port kavart büntetőper. Az épület előtt tüntetők követeltek igazságot, a tárgyalóteremben pedig állatvédők és Ovádi Péter kormánybiztos jelenlétében dőlt el, hogy rács mögé kerül-e az első fokon csupán pénzbüntetésre ítélt állatkínzó – írta a Baon.hu.

Megszületett az ítélet a kutyáját kocsi után kötő állatkínzó ügyében

Fotó: Bús Csaba/Baon

Állatorvosok is nyilatkoztak az állatkínzó esete kapcsán

A tiszaalpári Vincze József ellen azért indult eljárás, mert 2024 karácsonyán örökbefogadott kutyáját, Rozit, a vonóhorogra kötve kilométereken át vonszolta autójával. Bár a férfi állítása szerint véletlenül indult el a megkötött állattal, a vád középpontjában az állt,

hogy a súlyos, égési jellegű sebeket szerzett kutyához nem hívott azonnal orvost, sorsára hagyva a szenvedő állatot.

A szerdai tárgyaláson meghallgatott állatorvosok egyértelművé tették: Rozi sérülései annyira súlyosak voltak, hogy egy laikus számára is nyilvánvalónak kellett lennie az azonnali orvosi beavatkozás szükségességének. Bár a védelem a férfi korábbi állatbarát tevékenységével és adományaival érvelt, az ügyészség fenntartotta, hogy a segítségnyújtás elmulasztása kimeríti az állatkínzás fogalmát. Rozi azóta szerencsére szinte teljesen felépült az állatvédők gondozásában, de a testén viselt hegek örökre emlékeztetnek a tragédiára.

Ötórás feszült várakozást követően, délután két órakor hirdetett jogerős ítéletet a Kecskeméti Törvényszék:

a korábbi pénzbüntetést eltörölték, és 60 nap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték Vincze Józsefet.

A bíróság az ítélet indoklásakor kiemelte, hogy a büntetésnek a felelős állattartásra irányuló társadalmi igényt és a jogalkotói célokat is tükröznie kell. A börtönbüntetés tartamába beszámítják azt a pár napot, amelyet az állatkínzó közvetlenül az eset után már rács mögött töltött. Az ítélet világos üzenetet küld az állatkínzási ügyek szigorúbb megítéléséről.