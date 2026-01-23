Kapj el, ha tudsz: 18 éves álrendőr intézkedett Debrecenben – videóval

A nyomozás adatai szerint a 18 éves, nyíradonyi fiú korát meghazudtoló magabiztossággal lépett oda vadidegen emberekhez, hol rendőrnek, hol jegyellenőrnek adta ki magát, és ennek megfelelően igazoltatta a járókelőket, illetve bérleteket ellenőrzött a tömegközlekedési eszközökön. A Police.hu tájékoztatta a nyilvánosságot a nem mindennapi átverésről.

Nem sokáig szórakozhatott a debreceni álrendőr, gyorsan lekapcsolták

Fotó: Részlet a rendőrség videójából/Police.hu

Nem volt egyenruha, de volt jelvényszám – így dolgozott az álrendőr

A fiatal különös gondossággal építette fel a szerepét. Amikor jegyellenőrként lépett fel, elkérte az utasoktól a bérleteket, szemrevételezte azokat, majd szó nélkül továbbállt. Máskor rendőrnek adta ki magát, ilyenkor járókelőket állított meg és igazoltatott.

Hogy még hitelesebbnek tűnjön, bemutatkozáskor jelvényszámot is mondott, így sokan gondolkodás nélkül együttműködtek vele.

A történet egy debreceni kollégiumban ért véget. A fiú rendőrként ment be az épületbe, azt állítva, hogy két diák ellen körözés van érvényben. Az ott dolgozók azonban rutinosak voltak, és szolgálati igazolványt kértek tőle.

Erre már nem volt válasza: a fiatal futásnak eredt, az esetet pedig azonnal bejelentették a rendőrségen.

Egy valódi jegyellenőr vetett véget a történetnek

A rendőröknek nem kellett sokáig keresniük a fiút: hamarosan egy valódi jegyellenőr hívta a 112-es segélyhívót, miután egy helyi járaton feltartóztattak egy botcsinálta ellenőrt.

A 18 éves fiú a kollégiumi lebukás után még bérleteket akart ellenőrizni, ám pechjére ezen a járaton egy igazi jegyvizsgáló is utazott. A rendőrök előállították, majd személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Egy másik álrendőr Sopron környékén vert át egy idős hölgyet a társával, nem kis összeg ütötte a markukat. Hiába a rengeteg hasonló példa és figyelmeztetés, továbbra is sokan bedőlnek az ócska trükknek. Jelen esetben az idős asszony sok millió forinttal lett szegényebb, megdöbbentő a naivitása. Ha érdeklik a pofátlan átverés részletei, kattintson ide!