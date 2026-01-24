Hírlevél
bmw

Autókat tarolt le egy ámokfutó BMW-s Gyöngyösön - videó

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Sokkoló felvétel került fel az internetre egy gyöngyösi balesetről. Egy ámokfutó BMW-s a nagy sebességtől elvesztette uralmát az autója felett, kipördült, és több parkoló autót is letarolt.
bmw, gyöngyösi, brutális baleset, Deák Ferenc utcában, luxusverda, baleset, ámokfutó

Sokkoló pillanatokat osztott meg a Heol.hu. Brutális balesetet okozott egy ámokfutó BMW-s a gyöngyösi Deák Ferenc utcában, a Május 1. lépcsőnél, amit rögzített egy térfigyelő kamera. Olyan sebességgel csapódott neki az első parkoló kocsinak a luxusautós, hogy felrepült a levegőbe.

Ámokfutó BMW-s tarolt Gyöngyösön
Ámokfutó BMW-s tarolt Gyöngyösön
Forrás: Agria Tv Bt

Az Agria Tv Bt. szerkesztőségéhez eljuttatott felvételen jól látható, mi volt a baleset előzménye. Egy szürke autó kihajtott a T alakú kereszteződésből, amikor bal oldalról nagy sebességgel feltűnt a BMW. Az ámokfutó olyan sebességgel haladt, hogy nem tudott kontrolláltan manőverezni. A kiforduló kocsival ugyan nem ütközött össze, de megcsúszott és a parkoló járművek közé csapódott.

Ezt tette a gyorshajtó ámokfutó BMW-s

Az irányíthatatlanná vált BMW egy fehér kiskocsit totálkárosra tört, és még kettő felett átrepült úgy, hogy hozzájuk ért. A becsapódást megelőző pillanatokban pedig hajszál híján még egy autóval karambolozott.

A baleset helyszínére a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a balesetet okozó BMW-t áramtalanították. A TV2 Tények úgy tudja, a vétkes sofőr megsérült a balesetben.

 

