Újabb megdöbbentő részletek az angyalföldi gyilkosság áldozatáról

Január 6-án érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy XIII. kerületben élő, fiatal nőt napok óta nem látott senki és a telefonját sem veszi fel. A járőrök elmentek a lakásához, ahová a katasztrófavédők segítségével tudtak bejutni. Így bukkantak rá a fitneszmodell holttestére. A Bors megtalálta az angyalföldi gyilkosság áldozatának, Dollinak a barátját.

Az angyalföldi gyilkosság áldozata

Fotó: Bors

Dolli évekkel korábban Oroszlányból költözött Budapestre egy nála jóval fiatalabb férfi miatt, akibe beleszeretett. A férfi azt állította, tehetős üzletember: több telefonboltja és háza, lakása van. Stabil egzisztenciát ígért a nőnek.

Nem sokkal később viszont kiderült, hogy az a Marina parti lakás, ahol együtt éltek, soha nem volt az övé.

Az egyik barátja megengedte, hogy ott lakjon Dollival. A fitneszmodell idővel egyre több furcsaságra figyelt fel. Párja folyamatosan hajnalban nyomkodta a telefonját, miközben kapcsolatuk látványosan megromlott, a férfi pedig egyre ridegebbé vált. Dolli végül a készülékben egyértelmű üzenetváltásokra bukkant, ezért felvette a kapcsolatot az érintett nővel. Ekkor derült ki, hogy a másik fél mit sem tudott róla. A két nő végül összebeszélt: találkozót szerveztek a férfivel, amire viszont csak Dolli ment el. A történet azzal ért véget, hogy a nőnek el kellett költöznie.

Mindegy, hogy ki, mivel foglalkozik. Nem számít, hogy egy gyárban dolgozik, vagy éppen fitneszmodellként keresi a kenyerét. Úgy vélem, senki nincs biztonságban. Ha egy nő megismerkedik valakivel egy társkereső oldalon, és esetleg hamar egyikük lakásán kötnek ki, megvan rá az esély, hogy gyilkosság áldozatává váljon"

– mondta a Borsnak Dolli barátja.

Edzőnek készült az angyalföldi gyilkosság áldozata

Szerinte a fiatal, csinos nőt bántotta, hogy mindenki, főleg a férfiak kihasználták, miközben ő csak egy őszinte párkapcsolatra vágyott.

Egy igazán szerethető, és jó értelemben véve bolondos lány volt. Mivel a fitneszben sikeres volt, azt tervezte, hogy elvégez egy személyi edzői tanfolyamot, hogy a szakmában helyezkedhessen el. Ebből sajnos nem lett semmi. Dolli halála sokként érte a barátokat és a rokonokat."

– tette hozzá a barát.