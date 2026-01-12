Elképesztő, mi derült ki az angyalföldi gyilkosság áldozatáról

Hírlevél
Volt egy hiány, ami gyerekkorától végigkísérte M. Dolli életét, és amit sem a sikerek, sem a szerető környezet nem tudott teljesen betölteni. Az angyalföldi gyilkosság áldozatát mélyen megviselte, hogy az édesapja elhagyta, ez az érzés pedig egész életére rányomta a bélyegét.
Az angyalföldi gyilkosság áldozata, M. Dolli egész életében magával vitte annak a hiányát, hogy a vér szerinti édesapja gyerekkorában kilépett az életéből. Ez fájt neki, mégsem szeretet nélkül nőtt fel. Az édesanyja későbbi párja saját gyermekeként bánt vele, valódi családot adott neki, amelyben később három féltestvére is született – írta a Borsonliner.hu.

Dollit, az angyalföldi gyilkosság áldozatát közel húsz késszúrással ölték meg
Fotó: Bors

Brutálisan végeztek az angyalföldi gyilkosság áldozatával

Január 6-án érkezett bejelentés a rendőrségre, miután napok óta senki nem érte el a fiatal nőt. A hatóságok a XIII. kerületi albérletéhez mentek ki, de mivel nem nyitott ajtót, a katasztrófavédelem segítségével jutottak be a lakásba. Ami ott fogadta őket, mindenkit sokkolt, M. Dollit brutálisan meggyilkolták. A helyszíni adatok szerint közel húsz késszúrással végeztek vele, a lakásban minden tiszta vér volt.

A lakás feltörésekor az egyik barátnője is jelen volt, ő értesítette a tragédiáról Dolli családját. A fiatal nő sokak számára volt ismerős a közösségi médiából, sok követője volt, sokan kedvelték. A magánéletében azonban nem volt szerencsés: hiába vágyott egy nyugodt, őszinte kapcsolatra, ez nem adatott meg neki.

Halála után az interneten megjelentek bántó, rosszindulatú megjegyzések is. Ezek különösen fájtak a családjának. Dolli édesanyja, Mónika közösségi oldalán írt arról, mennyire nehéz elfogadni, hogy egyesek egy védekezni már nem tudó ember emlékét is képesek bemocskolni:

A különbség ember és „ember” között csupán annyi hogy van, aki jogtalanul, gonoszul mocskol egy brutális gyilkosságban elhunyt, magát megvédeni nem tudó nőt, és van, aki pusztán éli a saját kis életét szép csendben, tervekkel, célokkal, álmokkal, de sose bántva másokat és ítélkezve mások felett. Az én drága kislányom ilyen volt!!! Bízom benne, ahol most vagy, az egy jobb és tisztább hely, mert ez itt nem méltó hozzád. Az angyalok közt a helyed!

Egy közeli ismerőse szerint Dolli mindent megtett azért, hogy saját erejéből építsen jövőt. Több helyen dolgozott, versenysportolóként szponzorai is voltak. Nagyon kötődött az édesanyjához és a nevelőapjához, miközben fájdalmas pont maradt az életében az édesapjával való távoli kapcsolat.

Az ügyben gyanúsított férfit a bíróság letartóztatta. Mivel mentális problémákra utaló jeleket észleltek nála, az előzetes kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

 

 

