angyalföldi gyilkosság

Megrázó részletek derültek ki az Angyalföldön meggyilkolt fitneszmodellről

Megrendítő részleteket osztott meg az elhunyt fitneszmodell barátnője az életvidám lány mindennapjairól és sportolói sikereiről. A közvéleményt mélyen megrázta a tragédia, amelynek során M. Dolli a brutális angyalföldi gyilkosság áldozatává vált.
Megrendülten reagált a hazai sport- és fitneszközösség M. Dolli halálhírére. Az ismert fitneszmodell és népszerű TikTok-tartalomgyártó tragikus halála mély gyászt és döbbenetet váltott ki. A közvéleményt és a rajongókat is megrázta a hír, miszerint a tehetség sportoló élete az angyalföldi gyilkosság miatt véget ért – írta meg a Bors.

angyalföldi gyilkosság
Újabb részletek derültek ki az angyalföldi gyilkosság áldozatáról
Fotó: Facebook

Megszólalt az angyalföldi gyilkosság éldozatának barátnője

M. Dolli nem csupán a csillogó fitneszversenyek világában állta meg a helyét, hanem a kemény fizikai munkától sem riadt vissza. Egy korábbi munkatársa felidézte, hogy együtt dolgoztak egy autóalkatrész-gyárban, ahol a lány sosem panaszkodott a koszos munkára vagy a megterhelő túlórákra. Céltudatossága már akkor megmutatkozott: 

minden plusz bevételt a sportolói álmai megvalósítására fordított, miközben közvetlen és segítőkész maradt mindenkivel.

A tragédiára január 6-án derült fény, amikor aggódó ismerősei bejelentése után a hatóságok rátörték az ajtót a nőre angyalföldi albérletében. A sportoló holttestét a lakásban találták meg, halálát követően pedig hajtóvadászat indult a támadója után. Az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját, a 33 éves E. Gábort, a bíróság döntése értelmében az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) szállították. Ott töltheti a letartóztatása idejét.

 

