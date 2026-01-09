Rács mögé került az angyalföldi gyilkos – mutatjuk, hova

Elrendelte a bíróság annak a 33 éves férfinak a letartóztatását, akit a fiatal nő brutális meggyilkolásával vádolnak. Az angyalföldi gyilkosság ügyében eljáró hatóságok szerint felmerült a gyanú – írja a Bors –, hogy az elkövető kóros elmeállapotú lehet.

Letartóztatták az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját, aki az ismert fittnessmodell életét vette el Fotó: Facebook

Angyalföldi gyilkosság: az IMEI-be szállították a gyilkost

Ahogy azt az Origo is megírta, Budapest XIII. kerületében brutálisan meggyilkoltak egy mindössze 29 éves nőt, aki a sportvilágban és a közösségi médiában is ismert fitneszmodell volt. M. Dolli neve sokaknak ismerősen csenghetett, hiszen fitneszversenyeken is indult. A bírósági tárgyalást követően a gyilkost, E. Gábort azonnal az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) vitték. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az eljárás során olyan információk merültek fel, amelyek indokolttá tették az elmeállapotának vizsgálatát. A vádlott a gyilkosságot beismerte, és nem fellebbezett a letartóztatás ellen.

A gyönyörű nő tragédiája sokkolta a családot

Az áldozat egy 29 éves fitneszmodell volt, aki két éve költözött Budapestre az oroszlányi családjától. Ismerősei szerint életvidám, céltudatos fiatal nő volt, akit rengetegen szerettek.

A tragédia híre megrázta a családot és a barátokat is. A fiatal nő közösségi oldalain egymás után jelentek meg a búcsúüzenetek.

Napokig nem érték el, végül holtan találták meg

A rendőrségre január 6-án érkezett bejelentés arról, hogy a nőt napok óta nem tudják elérni. A rendőrök kiszálltak az áldozat angyalföldi albérletéhez, ám senki nem nyitott ajtót. A katasztrófavédelem segítségével betörték a bejáratot, odabent pedig megtalálták a nő holttestét. Már a helyszínen egyértelművé vált, hogy idegenkezűség történt, a fiatal nőt halálra késelték.

A gyanúsított beismerte a gyilkosságot

A rendőrök január 7-én, a XIX. kerületben fogták el a feltételezett elkövetőt. A férfi a kihallgatása során beismerte az emberölést. A Bors szerint azt vallotta, hogy a nővel szexuális együttlétet követően végzett, előtte azonban pénzt követelt tőle.

Szívszorító búcsú a közösségi oldalon

A gyászoló édesanya megrendítő üzenetet tett közzé lánya egyik bejegyzése alatt a Facebookon:

Édes kisbabám, gyere vissza, könyörgöm!”

A Bors elérte az áldozat nevelőapját is, aki azonban a fájdalom miatt nem kívánt nyilatkozni.