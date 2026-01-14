Megdöbbentő! Egy elvakult rajongó haláláig üldözte az angyalföldi gyilkosság áldozatát – videóval

Egyre több megdöbbentő részlet derül ki arról, milyen körülmények között élte utolsó hónapjait az a fiatal nő, akit brutálisan megöltek a fővárosban. Az angyalföldi gyilkosság áldozata, a fitneszmodellként ismert M. Dolli rendszeresen attól félt, hogy követik, figyelik, és nem alaptalanul – írta meg a Bors.

Haláláig rettegett az angyalföldi gyilkosság áldozata a zaklatójától, mégsem tett feljelentést az addig életvidám Dolli

Fotó: Facebook

Az angyalföldi gyilkosság előzményei hónapokkal korábban kezdődtek

Dolli barátai akkor értesítették a rendőrséget, amikor már hosszabb ideje nem tudták elérni a 29 éves nőt. A rendőrök a lakásához mentek, ám mivel a csengetésre sem érkezett válasz, a katasztrófavédelem segítségével felnyitották az ajtót.

A lakásban megtalálták a fitneszmodell holttestét. A helyszíni szemle során egyértelművé vált: a nőt halálra késelték.

Egy megszállott rajongó haláláig zaklatta M. Dollit

A tragédia után kiderült, hogy a fiatal nőt hosszú ideig egy mentálisan zavart, megszállott rajongó zaklatta. A férfi még egy hamis Instagram-profilt is létrehozott Dolli fotóinak felhasználásával, hogy lejárató és intim tartalmakat terjesszen róla.

Egy közeli ismerős szerint Dolli többször sírva számolt be arról, hogy az utcán gyakran érzi úgy, valaki figyeli, követi, és attól tartott, hogy a zaklató egyszer csak megjelenik előtte.

Egy megszállott rajongó még egy hamis instaprofilt is létrehozott Dolli fotóit felhasználva, hogy lejárassa őt. A barátnőm többször is sírva beszélt nekem a félelmeiről, és azt is elmondta, hogy az utcán gyakran az a benyomása, hogy valaki figyeli és követi

– nyilatkozta megtörten a barát.

Utolsó figyelmeztetés, amelyet már nem követett feljelentés

Az addig életvidám fitneszmodell próbált fellépni a zaklatás ellen. Ismerőseit arra kérte, hogy jelentsék a hamis profilt, és egy jogi hangvételű üzenetet is küldött az ismeretlen zaklatónak:

Az általad létrehozott hamis Instagram-profil, valamint az azon keresztül terjesztett hamis, lejárató és intim tartalmak súlyosan sértik az érintett személy jogait, különös tekintettel a személyiségi jogokra, jó hírnévhez való jogra, valamint a magánélet védelmére. Ha azonnal nem távolítod el a hamis profilt és minden lejárató tartalmat, valamint nem hagyod abba a zaklatást, akkor a jogi eljárás folytatódik, amely komoly büntetőjogi következményekkel járhat. Ez az utolsó figyelmeztetés. A következő lépés a büntetőfeljelentés, a digitális bizonyítékok hivatalos átadása és a teljes jogi eljárás lesz

– írta zakkant molesztálójának. Üzenetében súlyos jogsértésekre és büntetőjogi következményekre figyelmeztetett, ám úgy tudni, végül nem tett hivatalos feljelentést a rendőrségen.