Brutális anyagyilkosság Nyíregyházán – az elkövető üldözési mániától szenvedett

Egy nyíregyházi nővel szemben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt folyik eljárás, mivel a vád szerint 2023. június 1‑jén meggyilkolta édesanyját. Az anyagyilkos ellen életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség – írja a Szon.hu.

A vád szerint az anyagyilkos brutálisan ölt, ám a nő tagadja az ellene felhozott vádakat

Fotó: Police.hu

Nyaktájéki késszúrásokkal és légcsővágással ölt az anyagyilkos

Az elkövető, Z. Zs.‑né és 80 éves édesanyja között hosszabb ideje feszült volt a viszony. A főügyészség szerint a nő brutális kegyetlenséggel bántalmazta édesanyját saját otthonukban, majd több késszúrással végzett vele, ami következtében a sértett még a helyszínen elhunyt.

A vádirat szerint a bántalmazás során lábbal rugdosta, kézzel ütötte, majd egy hegyes eszközzel többször nyakon és fejen szúrta az idős asszonyt. Édesanyja belehalt a sérüléseibe.

A sértett 59 sérülést szenvedett el, ebből 33 a fejét érte. Halálát végül a gerincig hatoló nyaktájéki késszúrások és a légcső átvágása okozta, ami fulladáshoz vezetett.

A vádlott az esetet követően tagadta a gyilkosság elkövetését és a bíróság előtt is vitatja a vádakat. A főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat ellene, és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.

Ez volt a sértett lakóhelye

Fotó: Ügyészség

A bíró tanúvallomásokat olvasott fel a tárgyaláson. A vádlott lánya vallomásaiból pedig kiderül, hogy nem voltak jó viszonyban édesanyjával.

Már középiskolásként is mindent elkövetett, hogy ne töltsön otthon sok időt, amikor pedig egyetemistaként nyaranta Nyíregyházán volt, inkább a barátja édesanyjánál lakott. Ha haza is jött, inkább egy kávézóban találkoztak, de nem ment el az anyja lakásába, mert nem akarta, hogy „kibontakozzon a személyisége.”

A tragédia előtt néhány nappal Z. Zs-né azzal vádolta lányát, hogy az ő volt férjével, E. apjával együtt betörtek hozzá, és fényképeket vittek el a lakásából, bár egyiküknek sem volt kulcsa az ingatlanhoz. Amikor június 1-jén lánya felhívta, hogy közölje a nagymamája halálhírét, habár a nő szomorú volt, de nagyobb fájdalmat okozott számára, hogy betörtek hozzá. A lány vallomása szerint anyja üldözési mániától szenvedett, ezért többször javasolta neki, hogy forduljon pszichológushoz vagy pszichiáterhez de ő ezt elutasította. Úgy vélte, Z. Zs-né hajlamos mindig másokat hibáztatni és szerinte ez is közrejátszott abban, hogy nem volt állandó munkahelye sem. A lány szerint anyja szavahihetetlen volt, és 2022 elejétől folyamatos anyagi gondokkal küzdött, ezért a lány többször kisebb-nagyobb összegekkel segítette, hogy ki tudja fizetni a számláit.

Mindig rossz viszonyban volt a nagymamámmal, senki másról nem tudok, aki nagyi haragosa lett volna.

– mondta a vádlott lánya.