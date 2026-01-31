Minden ok nélkül halálra szurkálta az édesapját – apagyilkos áll bíróság elé

Minden előzmény nélkül fordult gyilkos erőszakba egy apa és fia közötti, korábban szeretetteljes kapcsolat. Az apagyilkos 2024 áprilisában több mint tíz késszúrással végzett az édesapjával.

Vajon mi zajlott az apagyilkos elméjében, amikor késsel rontott az édesapjára?

Apagyilkos támadt a nappaliban

A Pest Vármegyei Főügyészség közlése szerint a vádlott egy Szentendre közeli településen élt együtt az édesapjával. A férfi 18 éves kora óta az apjával lakott, nem dolgozott, megélhetését teljes egészében az apa biztosította.

A vádirat szerint kapcsolatuk rendezett és szeretetteljes volt, konfliktusokra utaló előzmény nem merült fel.

Születésnap után jött a felfoghatatlan támadás

2024 áprilisában a sértett születésnapját baráti társaságban ünnepelték. Másnap reggel, amikor a fiú felébredt, magához vett egy 15 centiméter pengehosszúságú kést, majd a nappaliba ment.

Ott tartózkodó édesapját több mint tíz alkalommal nyakon és mellkason szúrta, majd a támadást követően felhívta a segélyhívót, és közölte: megszurkálta az apját, segítséget kér.

A kórházban halt meg az apa

A súlyosan sérült férfit kórházba szállították, azonban az életét már ott sem tudták megmenteni. A főügyészség az elkövetőt emberölés bűntettével vádolja. A vádhatóság a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványoz.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni a későbbiekben.

