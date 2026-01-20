Halálos csapda a mauzóleum kapujában

Hírlevél
Hátborzongató tervet hajtott végre egy férfi Pécsen, amely akár tömeges tragédiához is vezethetett volna. Az ügyészség szerint az elkövető előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletére készült, amikor elektromos áram alá helyezett egy forgalmas helyen lévő kaput.
Egy pécsi műemlék környezetében történtekre derült fény hét év elteltével, amikor a hatóságok azonosították azt a férfit, aki egy különösen veszélyes szerkezetet helyezett el a Zsolnay Mauzóleum bejáratánál. Az emberölés kísérlete 2016 decemberében történt – írja a Bama, de az elkövető kiléte sokáig ismeretlen maradt. A vádlott célja az ügyészség szerint az volt, hogy árammal gyilkoljon, és több ember életét oltsa ki a helyszínen.

áram
Árammal akart gyilkolni a pécsi Zsolnay Mauzóleumnál Fotó: Magyarország Ügyészsége

Előre megtervezte, eszközöket szerzett be, árammal akart gyilkolni

A vádirat alapján a férfi előzetesen elhatározta, hogy elektromos áram alá helyezi a mauzóleum kapuját. Ennek érdekében különféle eszközöket szerzett be, köztük kapcsolókat, hosszabbítókat, csipeszeket és szigetelőszalagot.

A beszerzett tárgyakból egy olyan szerkezetet állított össze, amely alkalmas volt arra, hogy a kaput feszültség alá helyezze, életveszélyes helyzetet teremtve bárki számára, aki hozzáér.

Éjszaka csapott le a mauzóleumnál

2016 decemberében, az éjszakai órákban a férfi a mauzóleumhoz ment, és kivárta, amíg a területet ellenőrző biztonsági őr befejezi a körbejárást. Miután az őr visszatért pihenőhelyére, a vádlott a bejárathoz lépett, az általa készített eszköz egyik végét a kapcsolószekrénybe csatlakoztatta, a másik végét pedig a kapura rögzítette.

A kapu így elektromos áram alá került, a vádlott pedig elhagyta a helyszínt.

Az őr mentette meg a helyzetet

Egy órával később a biztonsági őr újabb ellenőrzés során észrevette a felszerelt vezetéket. A veszély elhárítása érdekében a kábelt lerántotta a kapuról, ezzel egy időben az áramszekrény biztosítéka is leoldott, megszüntetve az életveszélyt.

A gyors reakción múlt, hogy senki nem sérült meg.

Hét évig rejtve maradt az elkövető

A nyomozás során az elkövető személye sokáig ismeretlen maradt. A fordulat évekkel később következett be, amikor a férfi ellen több eljárás is indult vagyon elleni bűncselekmények miatt, amelyeket különböző munkahelyein követett el.

Ezek az ügyek vezettek el ahhoz, hogy a hatóságok összekapcsolják a korábbi pécsi esetet a vádlottal.

Súlyos vádak, akár életfogytiglan is lehet

A Baranya Vármegyei Főügyészség szerint a férfi cselekménye előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint lopás bűntettének megállapítására alkalmas.

A legsúlyosabb bűncselekmény miatt a kiszabható büntetés 10–20 év szabadságvesztés, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet.

Az ügyben a bíróság dönt majd a vádlott büntetőjogi felelősségéről.

 

