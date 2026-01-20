Halálos csapda a mauzóleum kapujában

Egy pécsi műemlék környezetében történtekre derült fény hét év elteltével, amikor a hatóságok azonosították azt a férfit, aki egy különösen veszélyes szerkezetet helyezett el a Zsolnay Mauzóleum bejáratánál. Az emberölés kísérlete 2016 decemberében történt – írja a Bama, de az elkövető kiléte sokáig ismeretlen maradt. A vádlott célja az ügyészség szerint az volt, hogy árammal gyilkoljon, és több ember életét oltsa ki a helyszínen.

Árammal akart gyilkolni a pécsi Zsolnay Mauzóleumnál Fotó: Magyarország Ügyészsége

Előre megtervezte, eszközöket szerzett be, árammal akart gyilkolni

A vádirat alapján a férfi előzetesen elhatározta, hogy elektromos áram alá helyezi a mauzóleum kapuját. Ennek érdekében különféle eszközöket szerzett be, köztük kapcsolókat, hosszabbítókat, csipeszeket és szigetelőszalagot.

A beszerzett tárgyakból egy olyan szerkezetet állított össze, amely alkalmas volt arra, hogy a kaput feszültség alá helyezze, életveszélyes helyzetet teremtve bárki számára, aki hozzáér.

Éjszaka csapott le a mauzóleumnál

2016 decemberében, az éjszakai órákban a férfi a mauzóleumhoz ment, és kivárta, amíg a területet ellenőrző biztonsági őr befejezi a körbejárást. Miután az őr visszatért pihenőhelyére, a vádlott a bejárathoz lépett, az általa készített eszköz egyik végét a kapcsolószekrénybe csatlakoztatta, a másik végét pedig a kapura rögzítette.

A kapu így elektromos áram alá került, a vádlott pedig elhagyta a helyszínt.

Az őr mentette meg a helyzetet

Egy órával később a biztonsági őr újabb ellenőrzés során észrevette a felszerelt vezetéket. A veszély elhárítása érdekében a kábelt lerántotta a kapuról, ezzel egy időben az áramszekrény biztosítéka is leoldott, megszüntetve az életveszélyt.

A gyors reakción múlt, hogy senki nem sérült meg.

Hét évig rejtve maradt az elkövető

A nyomozás során az elkövető személye sokáig ismeretlen maradt. A fordulat évekkel később következett be, amikor a férfi ellen több eljárás is indult vagyon elleni bűncselekmények miatt, amelyeket különböző munkahelyein követett el.

Ezek az ügyek vezettek el ahhoz, hogy a hatóságok összekapcsolják a korábbi pécsi esetet a vádlottal.