Fél falu sötétben: komoly áramszünettel küzd Sirok a fagyban

Nem így tervezték a szerda estét a heves vármegyei Sirok lakói. Váratlan áramszünet sújtotta a települést, ráadásul épp akkor, amikor az időjárás sem volt kegyes. A hirtelen jött sötétség oka egy komoly műszaki hiba volt, amely azonnali beavatkozást igényelt – írta a Heol.hu

Komoly gondot okoz az áramszünet

Fotó: TV Eger/Facebook

Elsötétült a falu az áramszünet után

A történtekről Tuza Gábor polgármester tájékoztatta a lakosságot. Mint kiderült, a Petőfi úton található transzformátorállomás kigyulladt, ami miatt Sirok mintegy 30 százaléka maradt áram nélkül. Az áramszünet nemcsak lakóházakat érintett, hanem az orvosi rendelőt és a helyi Coop üzletet is.

A helyzet gyorsan komollyá vált, ezért az áramszolgáltató szakemberei és a tűzoltók is azonnal a helyszínre vonultak.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a pétervásárai hivatásos tűzoltók porral oltóval avatkoztak be, miután a berendezést biztonságosan leválasztották a hálózatról. A tüzet sikerült eloltani, ám a károk súlyosak, és a helyreállítás időigényes.

A polgármester jelezte, hogy a javítás akár egész éjszakán át tarthat, így az áramszünet teljes megszüntetésére csak csütörtök hajnalban vagy reggel van esély.

Érkezik a felmentősereg

A sirokiak azonban nem maradnak teljes sötétségben. Egerből és Salgótarjánból is útnak indult egy-egy áramfejlesztő aggregátor, amelyeket még az éjszaka folyamán ráköthetnek a hálózatra. Ez átmeneti megoldást jelent, de legalább lesz világítás és fűtés az érintett utcákban.

A településvezető arra is figyelmeztetett, hogy csütörtökön napközben újabb áramszünetek fordulhatnak elő a helyreállítási munkálatok miatt.

A lakók számára az áramszünet nemcsak kényelmetlenséget jelent, hanem komoly aggodalmat is, hiszen a hideg éjszakában az áram nélkül maradt otthonok gyorsan kihűlhetnek. A hatóságok és a szakemberek azonban mindent megtesznek azért, hogy minél hamarabb visszatérjen az élet a megszokott kerékvágásba Sirokban.