Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentést tett a háború lezárásáról – erre senki sem számított

Válasz

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

áramütés

Halálos áramütés Letenye közelében – megszólalt a rendőrség

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus munkabaleset rázta meg Zala vármegyét szerda délután. Az áramütés egy erdészeti munkagépen dolgozó férfi életét követelte Kistolmács és Letenye között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áramütéserdészhalálesetnagyfeszültségmunkagéptragédia

Zala vármegyében, egy eldugott földúton történt az a tragikus áramütés, amely során egy 55 éves férfi a helyszínen életét vesztette munka közben – írta a Zaol.hu.

Áramütés következtében hunyt el az erdész
Áramütés következtében hunyt el az erdész
Fotó: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

A rendelkezésre álló információk szerint az erdészeti munkagéppel dolgozó férfi járművének gémje munka közben hozzáért egy nagyfeszültségű villamosvezetékhez. A veszély azonban csak ezután következett, amikor a gépkezelő kiszállt a munkagépből, azonnal halálos áramütés érte.

Az áramütés egy pillanat alatt vált végzetessé

A férfi egyik munkatársa azonnal segítségére sietett, ám ő is áramütést szenvedett. Bár túlélte az esetet, a történtek sokkja minden jelenlévőt megrázott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de az áldozat életét már nem lehetett megmenteni.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset január 22-én, nem sokkal dél előtt történt a Letenye és Kistolmács közötti 7540-es számú földúton. A rendőrség az eset körülményeinek tisztázása érdekében büntetőeljárást indított.

A helyieket és a szakmában dolgozókat egyaránt megrázta a történtek híre. Egy ember, aki csak a munkáját végezte, nem térhetett haza, a csendes zalai tájat pedig egy olyan tragédia árnyékolta be, amelynek okait most a hatóságok vizsgálják.

Áramütés sújtotta azt a férfit is, aki meggondolatlanul mászott fel egy villanyoszlopra, majd a mélybe zuhant és koponyatörést szenvedett el.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!