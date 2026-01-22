Halálos áramütés Letenye közelében – megszólalt a rendőrség

Zala vármegyében, egy eldugott földúton történt az a tragikus áramütés, amely során egy 55 éves férfi a helyszínen életét vesztette munka közben – írta a Zaol.hu.

Áramütés következtében hunyt el az erdész

Fotó: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

A rendelkezésre álló információk szerint az erdészeti munkagéppel dolgozó férfi járművének gémje munka közben hozzáért egy nagyfeszültségű villamosvezetékhez. A veszély azonban csak ezután következett, amikor a gépkezelő kiszállt a munkagépből, azonnal halálos áramütés érte.

Az áramütés egy pillanat alatt vált végzetessé

A férfi egyik munkatársa azonnal segítségére sietett, ám ő is áramütést szenvedett. Bár túlélte az esetet, a történtek sokkja minden jelenlévőt megrázott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de az áldozat életét már nem lehetett megmenteni.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset január 22-én, nem sokkal dél előtt történt a Letenye és Kistolmács közötti 7540-es számú földúton. A rendőrség az eset körülményeinek tisztázása érdekében büntetőeljárást indított.

A helyieket és a szakmában dolgozókat egyaránt megrázta a történtek híre. Egy ember, aki csak a munkáját végezte, nem térhetett haza, a csendes zalai tájat pedig egy olyan tragédia árnyékolta be, amelynek okait most a hatóságok vizsgálják.

