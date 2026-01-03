ATM-csalás új szinten: fogadja meg a tanácsunkat, különben elúszhat az összes pénze

A készpénzfelvétel sokak számára rutin, amelyet gondolkodás nélkül intéznek el egy ATM-nél. Az ATM-csalás azonban – ahogy a Szoljon.hu írja – most már nem a leskelődésről vagy a rejtett kamerákról szól, hanem olyan módszerekről, amelyek a gombnyomások után maradó hőnyomokat is kihasználják.

Újabb ATM-csalás a láthatáron, legyen óvatos, mert hoppon marad

ATM-csalás: hőkamerával és mesterséges intelligenciával lopják a PIN-kódot

Az Economx beszámolója szerint a Glasgow-i Egyetem kutatói egy olyan technológiát mutattak be, amely képes az ATM-ek billentyűzetén maradó hőmérsékleti különbségek elemzésére. A módszer lényege, hogy a PIN-kód beírása után a gombok „hőlenyomata” alapján következtetnek arra, mely számokat és milyen sorrendben nyomták meg.

A rendszer neve

ThermoSecure,

amely hőkamerával rögzíti az ATM billentyűzetének hőtérképét, majd mesterséges intelligencia segítségével rekonstruálja a beírt PIN-kódot.

Döbbenetes számok: másodpercek alatt megfejthető a kód

A tesztek alapján a módszer a PIN megadását követő

első 20 másodpercben a leghatékonyabb. Ebben az időszakban a találati pontosság elérheti a 86 százalékot. Harminc másodperc elteltével is még 76 százalékos a sikerarány, ami már önmagában is komoly kockázatot jelent minden bankkártya-tulajdonos számára.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a technológia nem marad meg a kutatólaborokban, hanem a bűnözők számára is egyre könnyebben hozzáférhető.

Fogadja meg a tanácsunkat, ha nem akarja, hogy elússzon mindene

A szakemberek szerint néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a veszély.

Mindig gondosan takarja el a kezével billentyűzetet, amikor ATM-ből veszel fel készpénzt!

Várjon pár másodpercet, hogy a gombok lehűljenek és ne lehessen leolvasni azok hőmérsékletét!

Mindig törekedjen az érintésmentes fizetésre, hiszen ebben az esetben nem kell megadni a PIN-kódot!

Ellenőrizze az automatát, és amennyiben szokatlan, oda nem illő szerkezetre bukkan, értesítse a bankot vagy a rendőrséget!

Komoly figyelmeztetés minden bankkártyásnak

Az ATM-csalás új módszere világosan megmutatja, hogy ma már nem elég óvatosnak lenni, tudatosnak is kell. Egyetlen rossz döntés, egyetlen nyitva hagyott billentyűzet elég lehet ahhoz, hogy a számlájáról minden eltűnjön.