Autós üldözés a hóban: videón a rendőrök éjszakai hajszája

Dermesztő jelenetben találták magukat a rendőrök, akik január 11-én éjszaka Pest vármegyében egy szabálytalanul közlekedő autót akartak megállítani.

Az autós üldözés a kritikus útviszonyok ellenére is folytatódott, a sofőr pedig sem a fény-, sem a hangjelzésekre nem reagált – írja a Szoljon.hu

Videón az autósüldözés Részlet a videóból Fotó: (Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság /Facebook)

Autós üldözés Szentmártonkátánál: gáz a fék helyett

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrök Szentmártonkáta és Tóalmás között akarták igazoltatni a sofőrt, aki azonban a lejárt műszaki engedélye miatt a megállás helyett gyorsítani kezdett, és menekülni próbált a havas úton.

Hó, sötétség, nulla kegyelem

A rendőrök kamerája mindent rögzített: a porhóval borított úton a kocsi nagy sebességgel haladt. A látási viszonyok rendkívül rosszak voltak. A veszélyes manőverek nemcsak a járőröket, hanem a környéken közlekedőket is komoly kockázatnak tették ki. A hajsza drámai fordulatot vett.

A sofőr és utasa a rendőrök szeme láttára kiugrott a még guruló autóból,

majd futásnak eredt. A látványos menekülési kísérlet azonban kudarcba fulladt: rövid időn belül mindkettőjüket elfogták, és eljárás indult ellenük.

A rendőrség figyelmeztet

A Magyar Rendőrség hangsúlyozta: a megváltozott út- és látási viszonyok között az ilyen autós üldözések könnyen tragédiával végződhetnek. A hatóságok arra kérnek minden közlekedőt,

hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és minden esetben kövessék a rendőri intézkedéseket.

A sokkoló felvételt a rendőrség Facebook-oldalán tették közzé. A videó jól mutatja, milyen gyorsan válhat életveszélyessé egy felelőtlen döntés:

Őrült autós hajszára indult: el akarta ütni volt feleségét a feldúlt férfi – videón az üldözés

Sokkoló részletek derültek ki egy volt házaspár brutális konfliktusáról Pest vármegyében. Az üldözés során a feldühödött férfi autóval követte, majd többször megpróbálta elütni volt feleségét Szigetszentmiklóson.