Veszélyes a Balaton jege: halálos baleset is történt a tavon a parttól 500 méterre

Pénteken több helyen is riasztották a tűzoltókat: Balatonfenyves és Siófok mellett Fonyódra is kiérkeztek a katasztrófavédők, hogy megmentsék azokat, akik alatt beszakadt a Balaton jege vagy megsérültek. Balatonfenyvesen például a parttól ötszáz méterre esett a tóba egy border collie fajtájú kutya, amely a jég alá került és nem találta meg a léket. Az állat életét már nem tudták megmenteni – írta a Sonline.hu a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) tájékoztatására hivatkozva.

A Balaton jegén repedések és rianások jelentek meg, amelyek életveszélyesek lehetnek

Fotó: Kataszrófavédelem

Az olvadás miatt veszélyes lehet a Balaton jege

Siófokon a parttól 500 méterre korcsolyázott egy nő, amikor repedésben elesett és eltört a bokája. A balesetet szenvedett nő ezt követően hívta a tűzoltókat, akik a jégre létrát helyeztek, így tudták megközelíteni a sérültet. Ezt követően egy merev falú hordágyon húzták ki az áldozatot, majd kórházba szállították.

Fonyódon a parttól egy kilométerre szakadt be a jég egy 17 éves fiú alatt. Az eset a Panoráma strand magasságában történt, az áldozat édesanyja alig tudta kihúzni a vízből a mellig elmerült fiatalt. Ezt követően azonban nem mertek elindulni a part felé, ezért hívták a tűzoltókat. Végül hasonló módszerrel, létra segítségével húzták ki a családot a szorult helyzetből a tűzoltók, majd átadták őket a mentőszolgálatnak.

A katasztrófavédelem felhívta a korcsolyázók és a jégre merészkedők figyelmét, hogy a tó jegén több helyen repedések és úgynevezett rianások, nagyobb repedések alakultak ki.

Ezek a területek életveszélyesek.

– Egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon – közölték. – Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. Próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni. Ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot! – figyelmeztet a katasztrófavédelem.